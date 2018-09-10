吳音寧、柯文哲「第一果菜市場改建」紛爭 楊儒門說話了

2018年09月10日 00:01 中時電子報 丁世傑

北農總經理吳音寧於9月3日在臉書貼出「第一果菜市場改建執行小組」前往日本福岡大同青果市場的考察報告，加上8月30日民進黨市議員簡書培在市議會質詢時指出，吳音寧的改建版本可省11億，引爆柯文哲與吳音寧之間的紛爭。而北農前董事楊儒門在臉書指出，在討論時多點實際，就事論事，多問、多看、多了解，才有助事情的解決！

對於台北第一果菜市場改建案，台北市議員簡舒培於8月30日市政總質詢指出，北農總經理吳音寧於今年3月曾經提出新版本，可省11億1000多萬元。柯文哲則回嗆「她（吳音寧）懂什麼」！

柯文哲於9月5日更批評，吳音寧身為北農總經理，不應該只是把報告貼臉書，有意見的話應該要進市政府報告。又批評吳音寧，除了不來開會，還找簡書培質詢，質疑北農版本與市府版本相比，可省下11億元，直批「實在太火大、這太過份，搞什麼鬼？」

不過產發局長林崇傑、市場處長許玄謀於5日中午於台北市議會民進黨團坦言，吳音寧多次赴市長室會議、雙首長會議，目前市府提出版本也有參考北農意見進行滾動式調整，並為造成外界誤解致歉。

台北市政府於6日上午召開晨會，臨時討論果菜市場改建案。中央社引述與會人士說法，就吳音寧提出的報告來看，低溫冷藏設施、拍賣場高度以及停車位都必須再思考。

就蔬果冷鏈供應系統而言，與會人士表示，市場改建必須考量到漁產，以及應經由青果公會同意。另外，吳音寧規劃的拍賣場高度有10公尺，市府版僅有6米。與會人士說，由於市場旁就是華中橋，高度會影響車輛從華中橋進出。就車位方面，吳音寧的版本只規劃1000個停車位，市府版本是2000個，與會人士說表示，除非市場營運時，市場承銷人、供應人都不用開車。

曾經由柯文哲聘任為北農董事的楊儒門日前則在臉書貼文表示，他於2016年曾經參訪剛啟用的福岡大同青果市場。他認為，首先應該把漁市場用地都撥給第一果菜市場作整體改建。因為台北漁市目前每天交易量只有80多噸，大都是預約交易，講白一點，誰會來台北漁市買？漁市改建規劃要蓋8層樓，除了當蚊子館外，誰會去？

另外，楊儒門表示，福岡市場滿載容納量是40萬噸，一天交易量1000噸左右，吞吐量大概是目前「第一果菜市場」的三分之二。但福岡大同青果市場的面積是完整的14公頃，是現有「第一果菜市場」基地面積的將近3倍，位置條件是天差地別。

最重要的是，福岡大同青果市場交易方式與台北「第一果菜市場」不同，福岡大同青果市場直接媒合產地跟承銷商的預約交易佔比達9成，現場公開拍賣只佔1成，並且是採樣品拍賣，成交後承銷商再至低溫暫存區取貨。

就停車場而言，楊儒門說，目前「第一果菜市場」只有100多個停車位！因為堤外有2300多個停車位，取消所有停車格？有可能嗎？

最後，楊儒門強調，「第一果菜市場」每天裡裡外外工作的5000多人，他們負責分流大台北果菜需求的供應，改建是不是該問問他們？畢竟現在出來講話，出意見的人，多數一輩子也不會進入果菜市場，就算買菜也不會，意見這麼多是在幹嘛？在討論時，多點實際，就事論事，多問、多看、多了解，才有助事情的解決！

(中時電子報)