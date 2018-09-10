洲際盃田徑錦標賽 鄭兆村奪銀雪亞運失敗之仇

台灣男子標槍好手鄭兆村在洲際盃田徑錦標賽獲得銀牌，一雪亞運失敗之仇。(照片來源 GettyImages)

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中時電子報

甫在雅加達-巨港亞運狠跌一跤的男子標槍「黃金手臂」鄭兆村，9日代表亞洲參加由國際田徑總會舉辦的洲際盃錦標賽，他不但擊敗了亞運金牌、印度好手Neeraj CHOPRA，一雪前恥，而且還在最後與德國名將Thomas Röhler爭奪冠軍，雖然最終落敗，但仍帶走銀牌，證明了自己的實力仍在。

鄭兆村憑藉去年台北世大運擲出91.36亞洲紀錄的成績，順利取得此次參賽資格，而且此次台灣也只有鄭兆村代表亞洲參加洲際盃國際田徑錦標賽。

這項賽事特殊地方是美洲、歐洲、非洲和亞太洲都只能派出二位參賽選手，有些項目是淘汱賽尤其長距離包括3000公尺、3000障礙賽。

擲部項目及跳遠項目等是每人可以嘗試三次，前三次與自己的洲代表競爭，因此結束前三次之後每洲只有一人出缐，而前三次成績不計，第四次採取PK方式取前二名晉級，第五次再PK一次，獲勝者即冠軍，賽制非常刺激。

Neeraj CHOPRA第一次就擲出80.24公尺，鄭兆村前兩次表現不佳，第三次奮力擲出82.06公尺，不但超越Neeraj CHOPRA，代表亞洲進入淘汰賽，而且還是8位參賽選手中排名第三佳的成績。

第四次試擲淘汰賽，鄭兆村擲出83.28公尺，由於德國名將Thomas Röhler的80.61公尺，歐洲和非洲代表出局；第五次試擲Thomas Röhler擲出87.07公尺奪冠，鄭兆村81.81公尺獲得銀牌。

走過失敗陰霾的鄭兆村，這次在與四大洲好手的對抗中表現非常出色，尤其是後三次都有擲出80公尺以上的成績，頗有找回去年世大運的手感，可見得兩周前的亞運只是處在低潮時期，只要恢復就能擲出亞洲第一人的實力。

(中時電子報)

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