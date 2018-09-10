印尼1噸安毒走私案本周開庭 台嫌喊冤：我是被騙來的！

2018年09月10日 07:13 中時 胡欣男

警方在岸上查獲以飼料袋包裝的1公噸安非他命。（警方提供）

漁船毒品走私至印尼的路線圖。(警方提供)

印尼與我刑事局去年7月在槍林彈雨下，於岸邊破獲1公噸安非他命走私案，8名台嫌遭雅加達地方法院判死刑，上訴近日遭高等法院駁回，維持死刑原判。而今年2月兩國警方再度合作，在印尼巴淡島海域攔截台灣籍漁船「順得滿66號」，又查獲1公噸安毒，並逮捕4名台嫌。該案本週也將宣判，刑事局官警研判，4嫌應難逃死刑，呼籲國人勿以身試法。

今年2月，在東南亞專幹毒品走私、惡名昭彰的我國籍漁船「順得滿66號」，其運毒交通航線，由我方檢警海巡專案小組掌握，刑事局聯絡官與印尼警方及海軍在巴淡島海域攔截緝獲偽裝懸掛新加坡國旗，並使用MV Sunrise Glory（日出榮耀）為船名的台灣漁船「順得滿66號」，查扣1公噸安毒與4名台嫌。

警方指出，「順得滿」漁船係麻六甲毒品走私交通的「母船」，一般當地毒梟會派快艇至公海接貨，再疾駛至岸邊由陸運接手。去年7月的1公噸「流浪者號」，其實就是順得滿的「子船」。警方說，順得滿的下線子船，主要供應印尼、澳洲毒品市場。

我檢警掌握順得滿走私情資並一舉緝獲，目前該船與「流浪者號」，都被扣押在巴淡島的海軍基地，也由於該船遭扣，加上國際緝毒執法雷厲風行，目前麻六甲海域毒品走私，暫時低調許多。

該案這周將開庭審理，儘管台嫌喊冤：「我是被騙去的，不知道運的是毒品！」但根據印尼過往毒品走私判例，涉及1公斤安非他命毒品走私者，往往被判處死刑，4嫌被判死機率相當高。

先前已被判死刑，上訴又被印尼高等法院駁回的「流浪者號」運毒1公噸案，涉案台嫌為求免死，也當庭喊冤，指當初缺錢應徵船員，僅被告知運送農產品到印尼，沒想到竟是毒品，非常懊悔。當地法官並不採信，仍判處死刑。

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(中時 )