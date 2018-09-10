日人踹台南慰安婦銅像 謝龍介嚴正抗議；道歉才能出境

謝龍介在臉書嚴正譴責日本代表侮辱慰安婦銅像。（翻攝自臉書）

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台南市慰安婦人權平等促進會8月在國民黨台南市黨部旁豎立慰安慰銅像，引起日本國內關注，日本「慰安婦之真相國民運動組織」等團體，本月6日派遣代表藤井實彥至台南與黨部主委討論慰安婦資料問題，事後藤井遭監視器錄下竟腳踹銅像。

台南市議員謝龍介9日晚間在臉書上發出嚴正聲明，表示將前往日本台灣交流協會要求協會及藤井道歉，同時要求駐日代表謝長廷向日本首相表達嚴正抗議。

謝龍介表示，當時以為藤井只是就現場展出的慰安婦相關資料與自己討論，但有民眾向他表示，當天看到藤井在現場腳踢銅像不敬的舉動，黨部馬上調閱相關監視器影像，果然錄下藤井舉腳踢銅像的畫面。

據悉，藤井當天是在翻譯的陪同下，前往市黨部表示慰安婦銅像現場呈現的資料，包括「受害的慰安婦人數約20到40萬人」，與日方的調查結果不同，希望能與黨部討論，並遞交一份「質問書」給謝龍介，當時謝龍介收下資料，表示內容是可以討論的。

謝龍介發文後，立即湧入網友留言，痛斥日本代表的行為，同時聲援謝龍介。

謝龍介臉書聲明全文：

呼籲台灣社會各界共同給予最嚴厲的譴責

面對慰安婦議題，我們不是要挑起仇恨、而是尋求和解和原諒，只是歷史的事實不能扭曲竄改，要求日本政府對阿嬤一個道歉有這麼困難嗎？

日本「慰安婦之真相國民運動組織」等計16個團體，表面上推派代表來遞交公開質問書，實際上是侵門踏戶到現場，侮辱慰安婦阿嬤的銅像。孰可忍，孰不可忍！

明(10)日(星期一)上午10點40分，龍介將前往日本台灣交流協會(台北市松山區慶城街２８號通泰商業大樓)表達譴責並要求道歉，呼籲台灣社會各界共同給予最嚴厲的譴責！

本次抗議的訴求

1、要求藤井実彥立即到慰安婦銅像前，向台灣的女兒慰安婦阿嬤道歉才能離境，否則內政部應該限制他離開台灣。

2、要求日本台灣交流協會沼田幹夫代表，公開為此事向台灣人民道歉。

3、要求駐日代表謝長廷先生，正式向日本首相安倍晉三，提出嚴正抗議。

(中時 )

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