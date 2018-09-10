寵物露露從流浪貓變成複合式餐廳的老闆娘

黑貓小姐露露，姿態優雅，擁有不少粉絲。（李義攝）

友善列印
中時
黑貓小姐露露是陳家弘的創業夥伴，也是家人。（李義攝）

黑貓小姐露露，姿態優雅的在餐廳裡輕盈的巡視著，對「I loved cafe艾生活咖啡」老闆陳家弘而言，露露是創業夥伴；對露露而言，家弘是救命恩人，助她脫離流浪貓命運的貴人。

露露躍上枝頭變鳳凰的過程可謂是奇遇，陳家弘2年前參加妹妹畢業典禮，要駕車離去時，見倒車中的貨車輪下有隻小貓，他擔心貓被壓到，急忙衝上前拍打貨車車身提醒車主，車主急剎，小貓也躍到他的腳上。

家弘忘不了那似醒非醒瞇著的小眼睛，才近滿月的露露又生病，貓媽咪也不知所蹤，於是家弘帶牠去獸醫院檢查治療，獸師問道：「要收養，醫藥費就算便宜點」，沒有養寵物經驗的家弘心想「應該是有緣吧」就點頭了。

未婚的家弘還學著當奶爸，學習給尚未斷奶的露露餵奶，看著露露逐漸康復成長，父女的感情也濃得化不開。

那時，正好在籌備開店，忙進忙出張羅大小事，露露可愛的模樣，撫慰了忙得焦頭爛額的家弘疲憊的身心。家弘就與露露住在店裡，從創店走到今天。

露露每天在店內踩著輕盈的步划，左右張望著客人，不打擾，眼神卻又好似張望著客人有什麼需求，2年來，培養出不少露粉，衝著優雅的貓小姐來用餐，還有小朋友成了露露的鐵粉，每隔段日子，就會拉著父母來用餐，就只為看看逗逗露露。

走進高雄市新興區金門街111巷35號的艾生活咖啡店時，看見1隻黑色貓咪望著你，別懷疑，她就是露露。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
正宗小月餅創始店 台日融合經典…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。