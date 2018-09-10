張菲入圍金鐘嘆嘉賓主持委屈 引退7年復出為了他

2018年09月10日 01:35 時報周刊 林彥君

張菲（中）日前接受專訪。（資料照盧禕祺攝）

張菲睽違7年復出，今年主持《綜藝菲常讚》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他在2011年《綜藝大哥大》停播後引退演藝圈，在期間不斷思考自己的價值，「我是誰？我是張菲，當以本名張彥明的角色來說，我對得起他嗎？」

他淡出演藝圈後，除了從事模型飛機、重機等休閒活動，也開始注重健康及生活瑣事，他說：「發現很多事情該做沒做，小至整理環境，大到疏忽人際關係」，他在7年內彌補過去錯過的生活，自認以張彥明來評分，已有95分的高分。

那7年期間，有人邀他主持，他年邁的老父一直問他：「為什麼不做？」，後來因曾在《黃金拍檔》合作的華視前總經理郭建宏盛情邀約，他的爸爸得知後，即便剛動完手術躺在病床上，仍舉起右手對他打氣說：「上」，讓他毫不猶豫就答應復出，他透露，在演藝圈打拼一直是為了父母努力，將最好的自己呈現給父母看，如今復出首作就入圍金鐘獎，依舊是在天上的張爸爸最驕傲的兒子。

他透露從小的夢想是當飛行員，「想用翅膀駕馭生命」，無奈空軍官校沒考上。後來投入主持也不是為了賺錢，而是想將娛樂帶給大眾，「鈔票永遠是附加價值，用錢無法呈現藝術」他的人生字典中從沒有想過要退休，支持他的最大動力就是觀眾，「水銀燈跟掌聲鼓動著我往前走，被需要的感覺跟表演慾，支撐著我待在演藝圈。」

他透露，該節目原本設定類型是戶外實境秀，後來改為在棚內錄影，由不固定主持的嘉賓主持人孫協志、GINO、洪都拉斯、郭彥均等搭檔，他把身旁的嘉賓主持人當成寶貝，認為每個人都能獨當一面，伴在他身旁有點可惜，他說：「在棚內發揮空間少，以目前節目型態來說，他們幾個人沒有驚人表現，對他們來說有點委屈。」

他開玩笑說，和4位助理主持人組成5人陣容，能降低主持人平均年齡，「有帥哥搭檔中和一下年紀，節目好看，也要畫面乾淨，讓觀眾賞心悅目」。他認為主持不只要扛收視率壓力，在錄影前跟製作單位開會交換意見，同時要考量內容契合觀眾走向，他說：「壓力如影隨形，有年紀後，耗掉的不只是體力也是歲月。」

(時報周刊)