唐綺陽星座：魔羯正財運找上門 巨蟹桃花從朋友變情人

唐綺陽星座：魔羯正財運找上門 巨蟹桃花從朋友變情人。情侶在小天使許願池共同許下心願。（示意圖/本報系資料照‧曹婷婷攝）

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中時電子報
／綜合報導
09/10-09/16｜星座運勢週報｜唐綺陽。（影/唐綺陽官方專屬頻道 YouTube）

本週金星入天蠍，繼婚姻、合作的好壞被凸顯後，進入了「價值觀、金錢磨合，性能否和諧」的感受階段。將與木星相合，有暗黑氣息的藝術、美感會受到矚目，活絡經濟、大錢之間的流動，大型投資案開始啓動，也會放大金錢與兩性等議題。

火星進入水瓶，容易遇到奧客，網路、網紅活躍，群眾力量大。不少網路紅人、政治人物皆製造了不少社會話題，且越勁爆越吸睛，「越爭議越紅」，佔上風頭的政治人物、網路紅人、意見領袖則會再度發威，再度捲起千層浪，讓人們感受到「網路、政治、群眾基礎」等領域的力量。當然，奧客、網路事件、與陌生人的擦槍走火也比比皆是，當心與陌生人擦槍走火，高危險場合應更注意安全。

重要星象：金星入天蠍，火星進入水瓶

工作注意：

雙子：有長輩貴人運，說出困擾有機會得到解決

處女：從尊重、學習的角度和員工溝通相處

天蠍：小心有卡關的現象，把它視成修練、精進自己的過程

水瓶：不要太耿直，有可能遇到不誠實的人

桃花注意：

白羊：感情上有良好的互動，對方才是真命天子

巨蟹：有機會從朋友變情人，玩樂時應自制，避免突發狀況

獅子：同情或是愛情要務實評估

射手：容易吸引年輕型的桃花

財運注意：

天秤：避免被忌妒，低調一點比較好

魔羯：正財運，有機會上門，賺錢機率高

健康注意：

金牛：慎防過勞、中暑等狀況

雙魚：小心細菌感染，遠離致病的危險源

(中時電子報)

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

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