唐綺陽星座：魔羯正財運找上門 巨蟹桃花從朋友變情人

本週金星入天蠍，繼婚姻、合作的好壞被凸顯後，進入了「價值觀、金錢磨合，性能否和諧」的感受階段。將與木星相合，有暗黑氣息的藝術、美感會受到矚目，活絡經濟、大錢之間的流動，大型投資案開始啓動，也會放大金錢與兩性等議題。
火星進入水瓶，容易遇到奧客，網路、網紅活躍，群眾力量大。不少網路紅人、政治人物皆製造了不少社會話題，且越勁爆越吸睛，「越爭議越紅」，佔上風頭的政治人物、網路紅人、意見領袖則會再度發威，再度捲起千層浪，讓人們感受到「網路、政治、群眾基礎」等領域的力量。當然，奧客、網路事件、與陌生人的擦槍走火也比比皆是，當心與陌生人擦槍走火，高危險場合應更注意安全。
重要星象：金星入天蠍，火星進入水瓶
工作注意：
雙子：有長輩貴人運，說出困擾有機會得到解決
處女：從尊重、學習的角度和員工溝通相處
天蠍：小心有卡關的現象，把它視成修練、精進自己的過程
水瓶：不要太耿直，有可能遇到不誠實的人
桃花注意：
白羊：感情上有良好的互動，對方才是真命天子
巨蟹：有機會從朋友變情人，玩樂時應自制，避免突發狀況
獅子：同情或是愛情要務實評估
射手：容易吸引年輕型的桃花
財運注意：
天秤：避免被忌妒，低調一點比較好
魔羯：正財運，有機會上門，賺錢機率高
健康注意：
金牛：慎防過勞、中暑等狀況
雙魚：小心細菌感染，遠離致病的危險源
(中時電子報)