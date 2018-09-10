中職》補賽「大遷徙」 Lamigo最累移動近1300公里

2018年09月10日 01:57 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中職截至10日的補賽賽程。(截自中華職棒大聯盟官網)

因受天雨影響，Lamigo桃猿8日、9日兩天的比賽均未能順利完成，只能延至10月補賽，不過攤開Lamigo的補賽行程，移動距離將近1300公里，目前為4支球隊之最。

例行賽9月28日至30日的最後1個周末Lamigo在台中洲際球場與中信兄弟進行3連戰，休息1天後周二就得在桃園主場迎戰富邦悍將，周三Lamigo得移動約315公里的距離移師高雄澄清湖棒球場與統一獅進行連續2天的補賽。結束2天高雄的比賽後，接下來3天Lamigo分別在桃園、新莊、桃園進行補賽。且10月12日完成澄清湖的比賽後，隔天緊接著又得回到桃園開戰。

總計Lamigo目前11場補賽，移動距離將近1300公里，中職規章有「平日賽事移動不得超過200公里」的限制，不過當初安排10月5日補賽賽程時，Lamigo自願放棄此限制。

下半季4隊戰績接近，目前中信暫居龍頭(勝率5成41)，統一以0.5場勝差緊追在後(勝率5成28)，Lamigo勝差1.5場(勝率5成)，富邦勝差來到4場(勝率4成36)，剩下的每一戰對下半季冠軍的產生都至為關鍵。

2016年季末Lamigo就曾受到密集的補賽賽程困擾，當時他們必須在14天進行11場比賽，其中更包括連續7天的賽事，體力明顯受到影響的猿隊在11場補賽只拿下3勝，另有1和7敗。

其他3隊目前補賽數量為統一8場、中信7場、富邦6場，且每一隊移動總距離均未超過1000公里。

(中時電子報)