鋒面影響！北部、東部大雨特報！18縣市防強風

2018年09月10日 04:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週一上班日，來看看天氣如何？今（10日）全台依舊天氣不穩，受鋒面影響，今天北部、東部有豪雨，各地、山區則有午後雷陣雨，氣象局今早針對北部、東部等6縣市發布大雨特報，並針對全台18縣市發布陸上強風特報。另有一熱低壓生成，預估今日穿越南台灣，明（11日）前南部地區要留意強陣風及大雨。

氣象局今早針對北部、東部等6縣市發布大雨特報，並針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今天台灣北部、東半部及南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後臺灣其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日北部、東部、台南及高雄地區約28～30度，中部、高溫約31度。不下雨時仍悶熱，紫外線指數偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

值得注意的是，今年第22號颱風「山竹」昨日已增強為中颱，目前持續朝西移動，是否會侵台，12日才會逐漸明朗。

另今日嘉義以北、東部、屏東及外島沿岸地區，風浪較大，將有8至10級強陣風，提醒民眾前往海邊活動或交通往返注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及澎湖為「普通」等級，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級。

(中時電子報)