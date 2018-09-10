9／10 三大報頭條要聞

2018年09月10日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●柯P搶選票再出招！年金改革7月上路，台北市有近4萬名退休公教人員受影響，在民怨直衝蔡政府之際，北市府「雪中送炭」，盤點出府內5萬個兼職工作，優先提供給退休公教人員「補貼收入」，柯文哲11日將親自主持說明會。值得關注的是，選戰倒數75天，柯於此時向公教人員釋善意，頗有深化仇綠的情緒、直搗藍營票倉的意味，堪稱選舉高招。

●全球市值最高公司蘋果公司日前指出，如果美國政府向大陸進口產品加徵關稅，該公司生產成本恐因此上揚，導致部分產品調高售價。總統川普8日發推文回應稱，蘋果應該現在就把生產線拉回美國，便可化解因關稅引發的漲價衝擊。

●今年的亞太經合會（APEC），擬派出台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，據了解，該人選是經過多方協調後得出來的最大公約數，府方認為，張忠謀是世界級企業家，分量和知名度足夠，且在扁時代就曾代表出席，在兩岸趨於緊張之際，是可撇開政治爭議的安全牌。

●針對目前傳出民進黨政府徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC會議我方特使，避免在人選上跟大陸硬碰硬，大陸涉台學者分析，由於張忠謀曾在扁政府時期出任過特使，也許是合適人選，但這一做法至多是一種克制態度，主要是為台灣可參與APEC，若要視為對大陸釋善意，恐怕有點過度解讀。

◎旺報

●中共總書記習近平在中共十九大報告提出，要有效塑造態勢、管控危機。從兩岸關係總體的角度看，無論是支持東亞奧協會取消台中青奧會的舉辦權，還是要求外國航空公司與飯店在其官網標註「中國台灣」，都是一種預警與管控行為。在一片武統與仇台聲浪中，民進黨政府更應看懂，勿受情緒性言論影響。

●前民進黨主席許信良日前出席海基會董監事會議表示，只有回到理性主義才能最終解決美中對抗與兩岸僵局。他還強調，台灣面對美中對抗不能選邊站，因為這不僅關係經濟利害，更關係台灣的安全。縱觀許信良近期一系列有關兩岸關係的發言，大陸涉台學者認為，他是民進黨內為數不多，一直尋求兩岸僵局解決方案的政治人物，未能參與台灣的兩岸決策，十分可惜。

●面對現今的兩岸關係與中美台局勢，蔡英文總統的回應顯得冷靜低調，未落入任何一方的陷阱。淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，在2020年總統大選前，蔡英文應會保持不挑釁的舉措，是「以靜制動」，為未來的政策保留空間，因此在現今的兩岸關係與中美台局勢中，不會多做表態。

●針對目前傳出民進黨政府徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC會議我方特使，避免在人選上跟大陸硬碰硬，大陸涉台學者分析，由於張忠謀曾在扁政府時期出任過特使，也許是合適人選，但這一做法至多是一種克制態度，主要是為台灣可參與APEC。

◎工商時報

●中美貿易戰延燒，台灣電子業代工大廠一反先前沈默，從伺服器開始點燃遷移潮。市場傳出，廣達的伺服器、和碩的網通產品，都可能將搬回台灣生產，同樣是伺服器大廠的緯創，更考慮重啟從2004年之後產線便停擺的菲律賓蘇比克灣廠，對此緯創表示，重返菲律賓的確是選項之一。

●10月電價凍漲幾將底定！經濟部最快本周或下周召開電價諮詢委員會議，由於台電8月稅前盈餘84億元，前8月累虧縮小至127億元，受惠於夏月電價因素，前10月累虧會降至百億元以下，加上9月氣價凍漲，大大減輕台電燃料成本壓力，因此10月電價傾向不漲。

●受到美國從嚴禁運伊朗石油引燃市場供應缺口之預期心理，加上北半球夏天用油旺季延續影響，國際原油持續走強。影響所及，中油、台塑化宣布，國內各式汽油每公升調漲0.1元，柴油每公升漲價0.2元。國內油價此波連3周調升，合計汽油每公升漲價0.8元、柴油上漲0.9元；95無鉛汽油價格更已是近3年9個月高點。

●美國雷曼兄弟2008年9月15日宣布破產而後引發全球金融風暴，迄今將滿10周年，投資人與決策者應已汲取教訓，避免類似的事件再次發生，各國也逐步邁出貨幣緊縮步伐，本國銀行主管則直指，「好賺的錢已經快沒了」，接下來除了本業經營外，財務操作將是關鍵。

(中時電子報)