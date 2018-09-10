獨家》台北首見Villa式川菜餐酒館 紅皇后Bistro菜「飯掃光」

2018年09月10日 08:44 工商 姚舜

〈藤椒烘蛋〉是以香麻的藤椒醬汁與青蔥肉末，為煎得半熟的荷包蛋賦味並增香，也是一道下飯菜。（圖／姚舜）

〈蟹黃海鮮豆腐煲〉內有芙蓉豆腐、蝦仁、魷魚、蹄筋、毛豆、香菇等食材，用蟹黃提味。（圖／姚舜）

〈燒椒牛肉〉是將青辣椒先煸過出香後，再下蔥段與牛肉合炒成菜，也是一道非常下飯的美餚。（圖／姚舜）

〈銷魂跳跳雞〉得「在辣椒裡找雞吃」，被切成小丁塊的雞肉吃來酥香麻辣且有微微焦脆。（圖／姚舜）

〈藤椒祕製肥牛〉嘗的是藤椒和青花椒的香麻味。（圖／姚舜）

〈白雪雞蓉玉米湯〉是將新鮮玉米粒打成泥用雞高湯煮滾，然後加入打發蛋白，湯汁香甜濃郁，宛如雲朵的蛋白口感細滑。（圖／姚舜）

〈紅皇后〉的〈 賽螃蟹〉，是將魚肉和蝦肉打成漿再加入蛋清，然後在熱鍋冷油中泡熟，吃時拌入蛋黃，口感更滑潤。（圖／姚舜）

〈刀椒皮蛋〉的醬汁是將烤過的青辣椒打成泥後，再與醬油、花椒油和糖調製，非常夠味。（圖／姚舜）

〈干貝金湯娃娃菜〉的金湯，是將豌豆蒸過打成泥再加了南瓜與高湯一起熬煮，味道鮮甜、湯質稠濃。（圖／姚舜）

〈麻香啤酒蝦〉既香又麻卻不是那麼辣，也是一道下飯菜。（圖／姚舜）

甜品〈奶香蓮子銀耳露〉在甜湯中加了蜜蓮子和鮮奶，味道更香、口感更滑。（圖／姚舜）

糖可解辣，所以〈紅皇后〉川味餐酒館提供各式無酒精甜味飲料，其中用甘蔗汁薄荷葉調製的〈Virgin Mojito〉（左）可以點整壺的。（圖／姚舜）

開在台北市樂利路巷內的〈紅皇后〉川味餐酒館，是一獨幢透天私宅，在花園與水池幫襯下帶著Villa的fu。（圖／姚舜）

〈紅皇后〉川味餐酒館的裝潢陳設很「潮」，氛圍與傳統中菜餐廳截然不同。（圖／姚舜）

〈紅皇后〉川味餐酒館2樓有不同的包廂，其中有一個還有戶外花園大陽台。（圖／姚舜）

〈紅皇后〉一樓的裝潢設計就像個西式Bistro，不像傳統中餐廳。（圖／姚舜）

在「潮」味十足的獨幢式Villa中享用鮮香麻辣的川菜！台北市樂利路巷弄新開了一家川菜餐廳，更精準的說法是這是一家供應川菜的餐酒館〈紅皇后．Red Queen Bistro〉，除了經營型態很「潮」、餐廳空間裝潢設計也很「潮」，菜單上舉凡〈飯掃光〉、〈開門紅〉〈銷魂跳跳雞〉、〈藤椒烘蛋〉，甚至甜品〈奶香蓮子銀耳露〉等，也都是近年在兩岸紅紅火火的「新派川菜」。

這家全台首見的「川菜餐酒館」的廚藝團隊素質整齊，且各有完整資歷，所以菜單上的菜式亦「軍容壯盛」，不僅有冷有熱、有小炒也有大菜，牛豬魚鮮與蔬菜全到齊，同時可單點、也有桌菜，而且除午餐與晚餐，還有宵夜。這樣的餐廳，這樣的經營型態，在中菜餐飲市場不僅是第一家，目前也是唯一的一家。

〈紅皇后〉的前身是一家西式香草料理餐廳〈Villa Herbs Restaurant〉，2001年開幕時，這擁有峇里島度假Villa風格，以及用大量西方香草入饌的餐廳，吸引了許多飲食男女前往用餐消費，並以「潮餐廳」形象紅了好多年。

17年過去了，台北異國餐飲市場快速變遷，除「海歸派型男大廚」紛紛返台創業，不少在國際名店歷練的外籍廚師亦來台淘金，西餐廳若沒有「洋槍洋炮」助威很難與市場同業競爭。眼見趨勢如此，〈Villa Herbs〉的主人張瑋忠決定轉型再出發，並創〈紅皇后 Red Queen Bistro〉新品牌，期能以獨特的空間結合川味創造非凡的中菜用餐體驗，在競爭激烈的外食餐飲市場中突圍。

切入川菜市場，是因為七滋八味九雜的川菜，鮮香麻辣的味道主要多來自不同品種與口味的花椒、辣椒，這些辛香料其實也就是中式的herb。這樣的邏輯延續了〈Villa Herbs〉的生命，可讓客人在裝潢東西混搭、新舊交融、白天與夜晚各有迷情的空間環境中享用川菜，成了〈紅皇后〉的賣點與亮點。

〈紅皇后〉菜單羅列的菜式也是穿越古今，有百年古早味、也有色味雙全的新派川食。這些菜都是張瑋忠與廚師一起收集兩岸人氣川菜名店菜單，再經反覆試菜與市調後推出，共同特色就是：全都都很下飯。

〈飯掃光〉就是一道無敵的下飯菜。這道菜其實是道「創意版蒼蠅頭」。〈蒼蠅頭〉主要是用韭菜切丁與豆豉、辣椒合炒，鹹香激辣、非常下飯。〈飯掃光〉則是用切了小段小丁的四季豆取代韭菜丁，並又另外加了皮蛋丁與豆豉和辣椒合炒的菜式，較〈蒼蠅頭〉的口感更富層次，且更加下飯，所以取名〈飯掃光〉。

其實〈紅皇后〉的菜式幾乎都具備了「將飯掃光的能耐」，舉凡得「在辣椒裡找雞吃」的〈銷魂跳跳雞〉、藏在艷紅紅椒片下〈開門紅〉是〈剁椒魚頭〉的華麗升級，以及〈泡椒燒牛肉〉、〈藤椒祕製肥牛〉、〈藤椒烘蛋〉與〈銷魂麻辣蝦〉等，都是非常開胃下飯的菜餚。如果這些菜也都叫「飯掃光」，其實也一體適用。

「老菜新烹」體現了〈紅皇后〉廚師們的創意，如〈芙蓉水煮牛〉是在四川名菜〈水煮牛〉底部加了蒸蛋，而用魚蝦與蛋清炒出蟹味的〈賽螃蟹〉，則另外附了蘿蔓生葉可將之捲入作餡一起吃，兩道菜都可「一菜二吃」、更添食趣。

好久不見的〈白雪雞蓉玉米湯〉，是昔日人氣功夫菜再度回歸，廚師將新玉粒打碎了加入雞湯熬煮，再倒下打發的蛋清，成菜後飄浮在湯表面上的蛋白宛如雲朵，口感輕盈細緻，因為費工費事，許多餐廳沒有這道菜，如今在〈紅皇后〉重出食林。

以時尚餐酒館為定位的〈紅皇后〉，當然有酒吧，除了各式有酒精與無酒精的飲料外，因為甜味也可以解辣，所飲調酒師也特調了許多甜香的飲料，其中可點單杯、也可叫整壺的〈紅皇后Virgin Mojito〉，是用大量新鮮薄荷葉和甘庶汁與檸檬汁調製，因為好喝，預料將成為「頭號人氣解辣飲品」。

(工商 )