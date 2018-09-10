獨老住宅改造王一臂之力 阿嬤不受漏雨苦

2018年09月10日 08:49 中時 吳敏菁

中國人文生命科學永續發展協會與弘道老人福利基金會，協助秀英阿嬤修繕扶手，秀英阿嬤開心使用裝好扶手。（吳敏菁攝）

中國人文生命科學永續發展協理事長會蔡政良與弘道老人福利基金會協助修繕老屋扶手，幫助阿嬤出入方便。（吳敏菁攝）

老屋危宅是獨居老人唯一棲身之所，卻無力改善，只能與危險共處，弘道老人福利基金會號召「弱勢獨老住宅改造王」，9日得到中國人文生命科學永續發展協會愛的一臂之力，助86歲秀英阿嬤修繕階梯扶手與浴室門把等，一條龍也不再漏水了，阿嬤直呼足感謝。

86歲秀英阿嬤，獨居在傳統一條龍老磚屋，許多老傢俱都是阿嬤當年嫁妝，但先生、孩子都先走一步，老屋失修，外面下大雨，屋裡就落小雨，大門與浴室門把、門栓都壞了，阿嬤綁白布繩替代，出門下階梯只能巍顫地扶著一旁衣架。

中國人文生命科學永續發展協會看到弘道老人福利基金會愛的號召，會友們化身修繕小幫手下，協助秀英阿嬤裝修門把、門閂，還在阿嬤門口裝設伸縮的扶手，讓阿嬤不再「險境求生」。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，募款越來越艱難時刻，驚喜來自台北的愛心，在協會創辦人王薀老師及會友的大力支持，傳遞188公里的距離來到彰化，拋磚引玉，給獨老們帶來最真實的溫暖。

尤其，近日豪雨導致弱勢長輩屋頂修繕案增加，弘道彰化服務處統計還缺600萬元經費，企盼更多大眾能一起助老，用小額捐款每月300元、500元或1000元一起關懷失能長輩，提供關懷訪視、居家修繕、送物資、陪伴就醫等服務。

(中時 )