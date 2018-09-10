雙颱來亂！熱低壓將成颱 山竹轉強颱接力炸全台

2018年09月10日 07:54 中時電子報 戴安瑋

今年第22號颱風山竹最快明天增強為強颱，預估15日起影響台灣。翻攝中央氣象局

受熱低壓影響，中央氣象局發布北北基6縣市「大雨特報」外，也不排除於今明兩天增強為今年第23號颱風百里嘉，若成颱將會發海警，陸警方面則會視颱風的位置、強度及暴風圈，再行發布。至於中颱山竹最快明天增強為強颱，預估15日起影響台灣。氣象專家表示，山竹威力大。

蔡宜珊表示，該熱低壓目前距離台灣200公里，天氣不穩定，氣象局已發布北北基6縣市「大雨特報」，由於熱低壓正緩慢增強，今明兩天有機會增強為輕颱，成為今年第23號颱風百里嘉，但也會是輕颱下限，氣象局會密切觀察，成颱的機率，若成颱會發布海警，至於陸警，則會視位置、強度及暴風圈情形，再行發布。

不過，她說，不管熱低壓有沒有成颱，都會為台灣帶來雨量，不容小覷，而今年第22號中度颱風山竹，最快於明天（11日）增強變強颱，周六（15日）、周日（16日）將接近台灣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，目前熱帶低壓強度雖弱、但萬一在台灣鄰近100公里海域內被命名百里嘉，則還有發布警報的問題存在，要隨時注意其最新的資料；中颱山竹則因受太平洋高壓的氣流所導引，偏西再轉西北西進行，將一路增強為「強烈」颱風。

他說，如果週六(15日)起三天，其路徑偏在「路徑潛勢預測圖」中心線之南愈遠，則對台威脅可望稍減輕；但若路徑偏在中心線之北離台灣愈近，則威脅愈大。

資深氣象主播李富城提醒，山竹颱風威力很大，暴風半徑「非常非常大」，值得大家注意，尤其對南部朋友。

(中時電子報)