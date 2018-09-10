台北》曝兩大決勝點 民調專家斷言：丁守中可贏過柯P

國民黨台北市長參選人丁守中(左)、台北市長柯文哲(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台北市長一役，許多民調都顯示現任台北市長柯文哲暫居領先地位，外界也都認為柯P能連任。然而，長期關注台灣大小選舉且是國內民調權威的台灣大學政治學系退休教授洪永泰卻認為，「丁守中條件不輸4年前的連勝文」，得票上看70萬，且民進黨候選人姚文智或許能從柯手中挖到15萬票，一來一往，丁守中即可贏柯，洪也點出丁要勝出的兩大關鍵因素。

2018年底台北市長選舉戰況激烈，丁守中日前接受《POP搶先爆》專訪透露，據內部民調，他原本輸柯文哲5%以上，但近來差距縮小， 目前落後3、4%。丁也坦言，在年輕人的選票方面，自己必須加強努力，政策應該要用年輕人的方式讓他們了解。

對此，洪永泰在中評社指出，20到24歲的年輕人投票率最低，29歲以下整體來說也很低，投票率最高的年齡層是50歲到80歲。洪說台灣每次投票總票數大概可以開出1400萬票，年輕人只有一點點而已，50歲以上才是投票主力，才是票倉。但洪指出，媒體很多消息來源都來自網路，跟年輕人掛在一起，所有的政治性動作都視網路及年輕人為首重，不過這樣的網路影響力，並不能直接轉換成選票。

「現在媒體發布的民調，有哪幾個可信？」洪永泰認為，從各家民調看起來，柯P好像遙遙領先，但他其實看好丁守中。洪提及，台北市總票數大概150萬票，若丁守中只拿到和連勝文一樣的60萬票，而姚和柯要分剩下的90萬票，柯少掉民進黨禮讓後，這次一定無法拿到85萬票，此時要討論民進黨在台北市到底會有多少票。洪說李應元2002年代表民進黨與馬英九競選台北市長也有48萬票，姚文智假設更低一點，只剩下20幾萬票，剩下的70萬票恐是柯文哲得票。

洪永泰提及，最後關鍵在於丁守中會不會高於連勝文的60萬票，他說若丁的選戰策略正確，絕對有上看70萬機會，而姚文智和柯文哲2人只能分剩下的80萬票，姚文智只要取得15萬票到20萬票，柯文哲就輸丁守中了。洪說丁守中若想勝出，首先是把藍軍支持者找回來，此外，就算藍軍支持者找不回來，也要盡量輔選姚文智，絕不能打姚，「做什麼事情，講什麼話，只要考量到這兩點，就不會犯錯」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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