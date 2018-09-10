獲3貴人護航！魏奇奇新曲破百萬點擊

2018年09月10日 08:31 中時 尤嬿妮

魏奇奇一出道就備受矚目。（安邁進提供）

魏奇奇一出道就備受矚目。（安邁進提供）

歌壇新人魏奇奇（KiKi），受伯樂崔震東（Adam）賞識，以科班在學身份出道後，首挑大樑演唱2018新版《流星花園》的片尾曲《愛,存在》，甫上線就大破100萬點閱數，現已累積130萬次數，除了感謝網友支持，KiKi也憶及人生首次拍MV、首度赴北京出席《流星花園》記者會，「非常緊張，但是遇到三位貴人，一位是Adam崔總，一位是金曲歌后Penny姐，以及北京萌樣經紀公司的老闆柴姐，給我鼓勵，是我人生最美好的經歷」！

捧紅過周杰倫、F4、柯震東等明星的崔震東，對新人獨具慧眼，被他相中的多半都會紅。他為力挺愛徒，親自在《愛,存在》MV露臉；戴佩妮則是在北京記者會開始前，主動跟她寒暄，讓她忘了上台前的緊張，「Penny姐好親切，像天使一樣！我被大圈粉了」。

KiKi日前拍《愛,存在》MV，雖只需對嘴，卻足足拍攝了22小時，唱片公司特別斥資200萬，在中影文化城的攝影棚搭景，大費周章搭出一個復古專業錄音室，只為了給奇奇一個天后級的出道，為了擬真，還跟專業的白金錄音室商借鎮店之寶-類比多軌錄音器，對方一口應允，但是因為太大，必須拆解、運出再重組，所需時間要花一個月，怕延誤上歌進度，不得已只好向古董界友人商借及百分百復刻重製。

《愛,存在》音樂錄影帶已在「AmazingFilmStudio」Youtube官方頻道播出。

(中時 )