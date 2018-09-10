柯Ｐ出招！釋5萬職缺退休公教優先 游淑慧有二問

2018年09月10日 08:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

柯P搶選票再出招！年金改革7月上路，台北市有近4萬名退休公教人員受影響，在民怨直衝蔡政府之際，北市府「雪中送炭」，盤點出府內5萬個兼職工作，優先提供給退休公教人員「補貼收入」，市長柯文哲11日更將親自主持說明會。對此，國民黨台北市議員候選人游淑慧表示希望柯Ｐ是真心協助經濟弱勢的退休軍公教長輩，她也想幫軍公教退休長輩問柯P二個問題。

年金改革7月上路，台北市有近4萬名退休公教人員受影響，在民怨直衝蔡政府之際，北市府「雪中送炭」，盤點出府內5萬個兼職工作，優先提供給退休公教人員「補貼收入」，柯文哲11日更將親自主持說明會。而值得關注的是，選戰倒數75天，柯於此時向公教人員釋善意，頗有深化仇綠的情緒、直搗藍營票倉的意味，堪稱選舉高招。

對於柯P釋出的善意，游淑慧於臉書PO文表示，「善用退休軍公教中能夠服務社會的人力資源，確實是一樁美事！例如1999的市政客服人員，就能考慮進用熟悉市政的退休公務員。學校的警衛跟保全，則可以考慮優先用軍警退休人員。只是希望是真心協助經濟弱勢的退休軍公教長輩，而不是選前開支票、買票、騙票」！

游淑慧更提出二個問題詢問，一是這個關懷政策會持續幾年？該不會只有2018年？二是號稱有50,000個職缺，但只準備一億元預算，夠嗎？難道是每人發$2000紅包就叫關懷照護？拜託千萬別為了選舉，讓軍公教退休長輩白歡喜一場，再次消費他們！

(中時電子報)