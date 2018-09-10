百貨店王霸氣走奢華路 秋冬服裝秀登場

2018年09月10日 08:48 中時 馮惠宜

此次服裝秀結合43個品牌、20場FLOOR SHOW，特別邀請凱渥名模展演秋冬時尚趨勢。（馮惠宜攝）

不要小確幸，全台百貨店王：新光三越台中店今秋依舊霸氣走奢華路線，即日起匯聚43品牌舉辦20場時尚大秀全，跟上網美風更在一樓廣場打造airmilk太空巴士以及30公尺數位流星雨等藝術打卡點，就在今年累計業積已破百億厚實基礎上，透過時尚大秀預估可再推升10％的營業收入。

近年來因百貨受電商通路以及不景氣衝擊，耗資數千萬元的服裝秀活動多半簡省下來，唯台中新光三越和台中大遠百兩家百貨，鎖定高端消費族群仍繼續辦大秀；其中新光三越今年以漫步時尚星河為主題，透過「銀河色彩」、「數位」、「藝術」打造科技感十足的時裝秀場，也特別以「福里安花神TABLE SHOW」美食Ｘ時尚盛宴。

並在廣場設置VOGUE評選必訪快餐車-airmilk太空巴士，以及全館串聯銀河感再造網紅踩點熱潮「ART RIVER數位流星雨現蹤」﹔另外還有「行動藝術快閃串場表演」。

台中大遠百搶在9月27日周年慶正式開跑前，鎖定頂級貴賓連辦兩場精品珠寶大秀獻客，分別於9月14日、9月28日邀請百貨VIP參加秋冬時尚珠寶秀，鑑賞包含CHAUMET、Chopard蕭邦、玉世家、Georg Jensen、TASAKI等千萬典藏珍品，邀請凱渥等名模領銜展演，以吸引買家下單。

(中時 )