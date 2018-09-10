百貨店王霸氣走奢華路 秋冬服裝秀登場

新光三越台中店即日起匯聚43品牌舉辦20場時尚大秀全，跟上網美風更在一樓廣場打造airmilk太空巴士做為藝術打卡點。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
此次服裝秀結合43個品牌、20場FLOOR SHOW，特別邀請凱渥名模展演秋冬時尚趨勢。（馮惠宜攝）

不要小確幸，全台百貨店王：新光三越台中店今秋依舊霸氣走奢華路線，即日起匯聚43品牌舉辦20場時尚大秀全，跟上網美風更在一樓廣場打造airmilk太空巴士以及30公尺數位流星雨等藝術打卡點，就在今年累計業積已破百億厚實基礎上，透過時尚大秀預估可再推升10％的營業收入。

近年來因百貨受電商通路以及不景氣衝擊，耗資數千萬元的服裝秀活動多半簡省下來，唯台中新光三越和台中大遠百兩家百貨，鎖定高端消費族群仍繼續辦大秀；其中新光三越今年以漫步時尚星河為主題，透過「銀河色彩」、「數位」、「藝術」打造科技感十足的時裝秀場，也特別以「福里安花神TABLE SHOW」美食Ｘ時尚盛宴。

並在廣場設置VOGUE評選必訪快餐車-airmilk太空巴士，以及全館串聯銀河感再造網紅踩點熱潮「ART RIVER數位流星雨現蹤」﹔另外還有「行動藝術快閃串場表演」。

台中大遠百搶在9月27日周年慶正式開跑前，鎖定頂級貴賓連辦兩場精品珠寶大秀獻客，分別於9月14日、9月28日邀請百貨VIP參加秋冬時尚珠寶秀，鑑賞包含CHAUMET、Chopard蕭邦、玉世家、Georg Jensen、TASAKI等千萬典藏珍品，邀請凱渥等名模領銜展演，以吸引買家下單。

(中時 )

雙颱來亂！熱低壓將成颱 山竹轉… 農業缺工好幫手APP 提升職缺媒合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。