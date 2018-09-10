農業缺工好幫手APP 提升職缺媒合效率

2018年09月10日 08:46 中時 陳世宗

各辦理青年農民計畫的單位派員聆聽農業人力資源平台的介紹，及實務操作善用APP。（陳世宗攝）

為改善農業缺工問題，農委會特推出「農業缺工好幫手」APP，提供農民、農場主及農企業等刊登職缺，吸引求職民眾應徵投入農事工作。台中市農會指出，需工農場刊登職缺資訊後可由APP自動進行配對，主動發送推薦工作通知給符合條件的求職者，提升職缺媒合效率。

農委會表示，今年度積極辦理各項改善缺工措施，包含擴大農業人力團支援能量，加強跨區域調度，充分運用既有人力，並導入機械化生產減省勞動力；並透過擴增「農業人力資源平台」網站及「農業缺工好幫手」APP功能，期達成農事服務智慧化管理的目標。

面對國內農業缺工問題，107年度農委會擴大辦理多元化勞動力補充措施，依據產業面需求，成立農業技術團、農業耕新團、農業專業團及外役監團等，並與地方政府合作，活化農村原有勞動力，107年度累積成立80團以上農業人力團，招募1800人以上人力，服務1500家以上農場。

台中市農會指出，針對未來規畫開放新南向國家青年來台度假打工，及提供一般民眾假日農事體驗的假日農夫團；將陸續於「農業缺工好幫手」APP設立專區，協助媒合相關農業工作。並於9月11、17及26日，分別於大雅、太平及東勢區農會，舉辦「農業缺工好幫手APP宣導會」。

農委會強調，今年度逐步整合各項措施，並推出「農業缺工好幫手」APP提供多元化媒合管道，需工農場可透過行動化設備即時刊登職缺，並由APP進行配對發送推薦工作通知給符合條件的求職者，或由求職者直接搜尋適合職缺應徵；另針對未來規劃開放新南向國家青年來台度假打工以及提供一般民眾假日農事體驗的假日農夫團，未來也將陸續於「農業缺工好幫手」APP設立專區，協助媒合相關農業工作，歡迎民眾多加使用。

(中時 )