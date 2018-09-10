明年回台巡演！黃舒駿音樂劇6歲兒也愛看

黃舒駿帶老婆、兒子一同欣賞音樂劇。（黃舒駿提供）

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黃舒駿帶老婆、兒子一同欣賞音樂劇。（黃舒駿提供）
《馬不停蹄的憂傷》音樂劇日前在上海首演。（黃舒駿提供）
《馬不停蹄的憂傷》音樂劇日前在上海首演。（黃舒駿提供）

黃舒駿原創音樂劇《馬不停蹄的憂傷》5日上海首演，9天共計11場演出一票難求！身為該劇出品人的黃舒駿苦笑說：「連我自己想要買些票邀朋友來看都買不到。」透露下一站將於11月在北京演出，「緊接著明年開始規劃全球巡演，包括英國、美國，當然台灣肯定是要辦的，一定要回到自己的家鄉！」預計明年回台巡演。

首演當天，他和老婆、兒子全家人出動前往欣賞，黃舒駿原擔心6歲兒子看兩個多小時的音樂劇坐不住，「想不到他從頭到尾非常專注地看，還會跟著笑，然後別人哭的時候，他就很好奇的看著我跟老婆，看我們有沒有哭，從頭到尾都非常安靜，很佩服他這麼小就能看完整部音樂劇」。

《馬不停蹄的憂傷》歷經2年籌備期，今年演出正是黃舒駿出道30周年，他表示一切只是巧合：「籌備音樂劇一定要充分完善，沒有一定要在那一年做，但就非常神奇地在今年推出。」首演前他內心興奮又期待，「身為一個音樂人，在歌唱生涯裡能擁有代表作很難得，但如果是創作人所作的詞曲能誕生一部音樂劇，那更是千載難逢！能擁有一個百分之百屬於自己作品的音樂劇，是萬分之一中的萬分之一機率，我非常榮幸」。

黃舒駿擔任出品人未參與演出，他謙虛表示：「一開始我就毫不思索決定不演，因為我不是演員，我本身沒有受過專業的訓練，同時也希望讓年輕一輩的專業演員來表演，事實證明他們表現得很好。」

(中時 )

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