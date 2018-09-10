就一餐！紐西蘭國王鮭御廚12日來台快閃

2018年09月10日 09:24 工商 姚舜

Ora King紐西蘭國王鮭有漂亮的大理石油花，不必加熱烹調也好吃。(圖／姚舜)

紐西蘭國王鮭推廣大使Marc Sope將於9月12日座誠品行旅，以精湛廚藝介紹南半球夢幻食材。(圖／誠品行旅)

一餐！就只賣一餐！為了讓食饕與吃貨認識南半球夢幻食材、被稱為「水中和牛」的Ora King紐西蘭國王鮭魚究竟有多夢幻，eslite hotel誠品行旅與盛和風文化食集合作邀請自2016年連續三年擔任紐西蘭國王鮭御用大使，同時亦是紐西蘭頂級渡假莊園Wharekauhau Country Estate行政主廚Marc Soper來台快閃獻藝，於9/12日晚間時段在誠品行旅二樓義法料理餐廳〈In Between．之間〉推出「鮭麗星光｜餐酒晚宴」，每套3800元+10%，限量50席，是少見的「客座一餐」美食推廣活動。

Ora King國王鮭屬於太平洋鮭，誕生自世界第一清泉「蒂懷柯魯普普泉」，全年產量平均僅3300隻，佔全世界鮭魚總量不到1%，因含有大量的天然油脂，口感如牛油般滑嫩，故被稱為「水中和牛」，美國廚界教父Thomas Keller都曾誇讚這種鮭魚的風味口感為世界之最。

在紐西蘭每條國王鮭皆需經過專業分級師嚴格評選，通過尺寸、顏色、品質等層層關卡，最頂級的魚才有資格被列為「Ora King」，並有生產履歷與專屬編號。今（2018)年Ora King國土鮭並榮獲全球水產養殖聯盟頒獲最高等級「四星級認証」。Ora King國王鮭擁有如大理石花紋般的美麗油花，油脂含量為一般鮭魚的三倍，肉質細緻鮮甜，富有獨特的奶油香氣與入口即化的輕盈口感。

廚藝閱歷豐富的Marc Soper，為紐西蘭國內備受尊崇的頂尖廚師，他曾與多位年輕廚師共同組隊代表紐國獲得「新加坡FHA國際烹飪挑選賽」冠軍，其後也不間斷的榮獲「威靈頓最佳主廚」、「紐西蘭最佳國家主廚」、「紐西蘭牛羊大使」，以及「Ora King紐西蘭國王鮭最佳料」等獎項殊榮。

為了讓廚技持續精進並與國際接軌，Marc Soper曾轉赴知名美國廚藝學院Culinary Institute of America進修，亦曾在德國、美國、加拿大、瑞士、澳洲、斐濟等國家之頂尖餐廳累績工作經驗，其中包括德國〈Residenz Heinz Winkler〉與瑞士〈Taggenberg〉餐廳二家米其林餐廳、舊金山的〈Restaurant Gary Danko〉，以及米其林三星傳奇名廚Thomas Keller位在Napa Valley的〈French Laundry〉餐廳。如今來到台灣在台北誠品行旅快閃，食饕可以見識南半球頂尖大廚如何詮釋自己家鄉的頂級食材。

(工商 )