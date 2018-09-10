佳德鳳梨酥又傳個資外洩 團購主遭詐25萬

一月被駭的佳德鳳梨酥，再傳遭植入惡意程式，讓團購主被騙25萬元。（圖／翻攝自佳德鳳梨酥官網)

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中時電子報

曾被日本旅行社調查是「去台灣非吃不可的10大台灣美食」台北市佳德鳳梨酥，今年元旦遭駭，導致顧客被詐騙集團騙走28萬元，雖佳德事後已加強電腦防護，但七月又發生官網遭植入惡意程式，讓台南一名林姓女團購主，被詐25萬元。

據《蘋果》報導，28歲的林女7月份在臉書發起團購，因為知道佳德曾發生個資外洩事件，所以收單後不透過網路，特地打電話向「佳德鳳梨酥」訂購百餘盒，不料個資照常外洩，隔月就接到詐騙集團佯稱是佳德客服人員表示，不小心把她的身分設定為批發商，怕有帳目不清疑慮，必須到ATM操作更改。

他表示，由於對方把訂單數量與到貨日，都說的一清二楚，當時因忙著照顧2歲和4歲的孩子，失去判斷能力，回過神已匯出25萬元積蓄，於是趕緊報案，但準備給小朋友上幼稚園的學費就這樣沒了，因佳德並非第一次發生訂單外洩事件，希望店家更該負起保護客戶個資的責任。

佳德則回應，1月遭駭後，除委外專業單位提高資安層級，另在店面、網路、電話、貨品等各個路徑都附有公告，加強宣導反詐騙，無奈7月又發現官網遭植入惡意程式，已報警偵辦，對於客戶遭遇深感遺憾，還說「我們也是被害者」，呼籲顧客要提高警覺。

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(中時電子報)

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