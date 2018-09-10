賴清德不在 台南市公園樹木又見濫伐

2018年09月10日 09:22 中時 程炳璋

國平路公園羊蹄甲被修剪到只剩樹幹。（程炳璋攝）

前台南市長賴清德在任時的護樹承諾，隨著北上高升而被忽略？台南市安平區崇仁公園近日被發現1棵椰子樹遭攔腰砍除，另1棵羊蹄甲枝幹全遭砍光，留下樹幹本體，安平區公所解釋椰子樹落葉常砸中居民，羊蹄甲有病蟲害需修剪，里民卻認為這樣的修樹根本不符比例原則。

崇仁公園共有10餘種樹木，包括小葉欖仁、菩提樹、茄苳樹、阿勃勒、木棉花樹、椰子樹與羊蹄甲等樹種，各樹種枝葉茂密，最近豪雨過後，公園與周邊人行道有不少落葉，安平區公所派工修剪枝葉。

崇仁公園周邊的樹木，枝葉茂密延伸到人行道上，安平區公所擔心落葉或殘枝掉落，會發生安危，但對晨運的里民來說，這些枝葉卻剛好可天然的遮蔭體，如今全遭修剪成光禿禿的樹幹，感到無法認同。

其中有棵茂盛的椰子樹，直接遭攔腰砍斷，另1棵羊蹄甲枝葉全遭剪除，只剩1根樹幹。里民認為這樣的修剪方式根本不符比例原則，看了相當痛心。

安平區公所表示，椰子樹砍除，是因為有民眾表示椰子樹葉常掉落砸中人，覺得不安全，建議砍除，羊蹄甲則因為病蟲害嚴重，才將枝葉全修剪，試試能否重新生長更茂盛，提生存活率。

台南社大環境小組研究員吳仁邦表示，椰子樹葉掉落問題不是只有公園會發生，而是屬於管理問題，可作預防工作。樹木病蟲害也不是用修樹解決，在秋天修樹會讓樹木無法儲存夏天的養分，更加速死亡。

台南市工務局公園管理科表示，當初賴清德在任時有不砍樹的承諾，台南市工務局有訂定的樹木修剪施工要領，規範「公園路樹不得修剪超過25％」，定期與區公所相關人員教育訓練，此案會再與區公所溝通。

(中時 )