台北》柯扁會若成功 陳敏鳳預測綠營內部恐...

2018年09月10日 09:34 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲為尋求連任，先後拜訪獨派大老、前總統李登輝，外傳他20日晚間應邀前往高雄演講後，將探望前總統陳水扁，引發外界關注。對此，資深媒體人陳敏鳳直言柯扁會將再為綠營內部掀波，她說若柯扁會成功，互相借力使力，恐造成更大的反撲綠營力道。

外傳柯文哲20日晚間到高雄演講後，將探望前總統陳水扁，但柯幕僚透露僅有演講，不過據了解，只要柯P到高雄都會拜訪阿扁；扁子陳致中表示，並無此行程安排，也未接到柯市長方面聯絡。日前曾有網友問及，柯P跟誰公開見面會是最大爆點？當時就有不少人認為是陳水扁，並認為柯若見阿扁會很有爆點。

陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，若柯扁會成功，互相借力使力，恐造成更大的反撲綠營力道。陳認為，北市綠營基層慢慢回歸，尤其在北農事件中，綠營內部意見一致，有團結作用。在這樣的情況之下，柯想要用柯扁會彌補他在北農事件對吳音寧態度的失誤是很合理的政治操作，對柯更好的效果在於阿扁也對蔡英文不滿，用柯的高人氣來營造自己聲勢，對蔡政府持續施壓，對阿扁也有利可圖。

陳敏鳳提及，柯扁會之所以能搖動民進黨綠營這棵樹，在於蔡政府處理事務的態度，尤其對扁的問題的三不原則，包括不面對，不處理，不溝通，每遇到扁問題就再次突顯蔡政府無能為力。陳說處理扁的問題不只是在民進黨內部，也影響了外部對蔡政府的評價，千萬不能低估。

(中時電子報)