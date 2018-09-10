台北》柯扁會若成功 陳敏鳳預測綠營內部恐...

台北市長柯文哲(左)、前總統陳水扁(右)。(合成圖/中時資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

台北市長柯文哲為尋求連任，先後拜訪獨派大老、前總統李登輝，外傳他20日晚間應邀前往高雄演講後，將探望前總統陳水扁，引發外界關注。對此，資深媒體人陳敏鳳直言柯扁會將再為綠營內部掀波，她說若柯扁會成功，互相借力使力，恐造成更大的反撲綠營力道。

外傳柯文哲20日晚間到高雄演講後，將探望前總統陳水扁，但柯幕僚透露僅有演講，不過據了解，只要柯P到高雄都會拜訪阿扁；扁子陳致中表示，並無此行程安排，也未接到柯市長方面聯絡。日前曾有網友問及，柯P跟誰公開見面會是最大爆點？當時就有不少人認為是陳水扁，並認為柯若見阿扁會很有爆點。

陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，若柯扁會成功，互相借力使力，恐造成更大的反撲綠營力道。陳認為，北市綠營基層慢慢回歸，尤其在北農事件中，綠營內部意見一致，有團結作用。在這樣的情況之下，柯想要用柯扁會彌補他在北農事件對吳音寧態度的失誤是很合理的政治操作，對柯更好的效果在於阿扁也對蔡英文不滿，用柯的高人氣來營造自己聲勢，對蔡政府持續施壓，對阿扁也有利可圖。

陳敏鳳提及，柯扁會之所以能搖動民進黨綠營這棵樹，在於蔡政府處理事務的態度，尤其對扁的問題的三不原則，包括不面對，不處理，不溝通，每遇到扁問題就再次突顯蔡政府無能為力。陳說處理扁的問題不只是在民進黨內部，也影響了外部對蔡政府的評價，千萬不能低估。

(中時電子報)

台北》曝兩大決勝點 民調專家斷言：丁守中可贏過柯P
柯Ｐ出招！釋5萬職缺退休公教優… 蔣萬安伴大寮林園市議員參選人邱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。