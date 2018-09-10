蔣萬安伴大寮林園市議員參選人邱于軒手做巧克力，評韓國瑜在高雄選情：很樂觀、有信心!

圖／邱于軒 提供

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中時電子報
綜合報導

人氣立委蔣萬安堪稱國民黨吸票機，為了拉抬國民黨在大寮林園選區中所推出的「年輕新世代」市議員參選人－邱于軒，他特地陪同于軒手作巧克力順便暢談青年政策和韓國瑜在高雄的選情！

蔣萬安和邱于軒邊做巧克力邊聊到韓國瑜的選情，蔣萬安指出韓國瑜提出的「哀情摩天輪」大膽創新，除融合愛河的氛圍更創造愛情產業的發展，令人印象深刻！他更對韓國瑜在高雄的選情表示看好和樂觀，認為有勝選的機會!

蔣萬安更分享：「很多高雄北漂的年輕人其實對於高雄的未來感到不安和失望，認為生活品質和北部有很大的落差，相信高雄未來若能由重視拚經濟的韓國瑜掌舵，高雄才會有生機，才有改變的機會，年輕人才有動力返鄉就業。」

邱于軒感嘆地表示：她是台北女兒＋大寮媳婦，但她在大寮的圖書館卻發現裡面的書籍老舊，有些破損嚴重，連童書經典「小百科」還是民國78年邱于軒的婆婆捐贈的!對此，蔣萬安十分訝異大寮林園的學習資源落差如此之大！但他也鼓勵于軒，「沒人要做的，讓新人來做」！于軒關注在庶民生活和孩子教育資源的政策才是真正讓人民有感!她主動發掘地方需求正是年輕有衝勁的最好展現

蔣萬安提到:國民黨在高雄真的需要年輕人來翻轉藍綠，爭取建設!選區在高雄市大寮、林園區的邱于軒是高醫長照和美國密西根州立大學行銷的雙碩士，又有十年社福領域的工作經驗，社工出身的她也是三個孩子的媽媽，十分重視教育與婦女權益！未來韓國瑜與邱于軒當若同時當選，于軒將是韓國瑜在社福政策和長照領域十分倚重的一位市議員

從市長候選人韓國瑜到市議員候選人邱于軒，國民黨在高雄世代交替的政治氛圍濃厚，蔣萬安樂見新人新氣象，也對國民黨未來高雄的佈局深具信心。

(中時電子報)

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