新北》蘇貞昌才自豪汐止不淹水政績 中興路涵洞淹成池塘

民進黨提名新北市長參選人蘇貞昌（前）25日到板橋區傳統市場拜票，沿途受到熱情民眾歡迎，有攤商請吃西瓜，蘇貞昌也開心品嚐。(中央社)

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中時電子報
新北市8日午後強降雨造成汐止部分地區積水，中興路上的涵洞積水嚴重，警方派員到場拉起封鎖線並在旁警戒，以防車輛誤入。（民眾提供）(中央社)
2018.09.08中興路涵洞積水。(防汛護水志工第十大隊汐止分隊臉書)

民進黨新北市長參選人蘇貞昌8月26日汐止掃街，自豪員山子分洪完工，讓汐止不再淹水，希望選民支持會做事的蘇貞昌。結果不到兩周，9月8日的暴雨就讓汐止不淹水破功，汐止中興路涵洞淹成了池塘。福德二路，以及大同路的美式賣場附近等多處，也都出現積水狀況。

過去汐止常常淹水，臉書粉絲頁《鬼島無雙》PO出一段影片，指出「今年，蘇貞昌去汐止掃街，總是自誇，當年自己對汐止貢獻良多，所以現在汐止不會淹水。今天，#汐止淹水，#老縣長就龜縮了。」影片中蘇貞昌參加里長座談時自豪汐止從淹水到不淹水，是多大的工程啊!8月26日汐止掃街時，也笑瞇瞇接受旁人誇獎「汐止不淹水都是蘇縣長幫我們解決的。」

結果8月26過後沒兩周，汐止不淹水就破功，9月8日的暴雨汐止中興路涵洞淹成了池塘。福德二路，以及大同路的美式賣場附近等多處，也都出現積水狀況。

(中時電子報)

文章來源：防汛護水志工第十大隊汐止分隊

文章來源：鬼島無雙

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