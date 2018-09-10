狠毒網紅護狗暴打孕婦 詛咒「活該流產去死」

涉嫌打孕婦的大陸網紅Saya。(翻攝微博)

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中時電子報
/綜合報導

大陸一名微博擁有330萬名粉絲的網紅Saya，近日被爆出遛狗時愛犬不慎撲向孕婦，和孕婦起了衝突，Saya和母親聯手推打孕婦，詛咒怒罵「你這樣的人他X的活該流產，趕緊去死吧」，Saya進了警局還持續與警方對嗆，態度囂張跋扈。

被打孕婦9日在微博發文，怒控Saya的惡劣行徑，她表示7日和老公外出遛狗，一隻黑色法鬥掙脫繩子向她飛撲過來，老公情急之下用腳推開這隻狗，Saya見狀氣急敗壞衝上前理論，痛批孕婦憑什麼動她的狗。

孕婦解釋她懷有8個月身孕，但Saya絲毫聽不進去，動手打孕婦老公還不夠，將氣出在孕婦身上，揪她頭髮、推打孕婦，一旁Saya的母親非但沒有制止，還跟著幫腔辱罵且動手打人。

鄰居們看不下去開始圍觀保護孕婦，孕婦老公立即去開車，準備將人送進醫院。Saya看到孕婦倒在地上呼吸急促，繼續破口大罵「你這樣的人他X的活該流產，趕緊去死吧，X逼的你生孩子也沒屁眼」，後來孕婦已意識不清，被送往醫院急救。

院方表示孕婦有早產風險，要她老公簽下病危痛知書及未必能保住胎兒等書面切結文件，目前孕婦未脫離早產風險，下體仍血流不止。風波後孕婦感謝見義勇為的鄰居出手幫忙，但得知羞辱她的人竟是知名網紅，感嘆地說「人前歲月靜好，人後居然如此沒有素質」

(中時電子報)

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