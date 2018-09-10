週六來動物園提前過中秋！超萌小貓熊陪你賞月趣

2018年09月10日 09:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在過不久就是一年一度中秋了，雖不知月亮上是否有玉兔，不過可提前來動物園過中秋喔！本週六（9月15日）是國際小貓熊日，當天動物園除了推出「2018國際小貓熊日『浣熊？狐狸？狼？小貓熊！』」活動，還加碼與台北市文山區公所、財政部台北國稅局聯合舉辦「2018悠遊月光下-中秋團圓夜」活動，邀請市民闔家走到戶外，一起來動物園闖關，認識小貓熊兼賞月。

民眾發揮創意，雕刻各式各樣的柚子燈。（台北市立動物園提供）

每年9月的第3個星期六，是國際小貓熊日，動物園15日下午2:00-2:15在溫帶動物區小貓熊店旁，有一場精采的【Keeper’s Talk】為小貓熊大揭密，下午4點到晚上8點於大門廣場舉辦「2018國際小貓熊日『浣熊？狐狸？狼？小貓熊！』」活動，內容包括【你認識紅貓熊嗎】、【拼個你死我活】、【翻到一個不行】等保育教育闖關遊戲。想知道小貓熊的點點滴滴嗎？這個周末假期別忘了和家人朋友一起來參加活動，挑戰成功者，有小貓熊限量精美小禮物，動物園邀請大家一起來認識小貓熊，成為小貓熊保育小遊俠。

周末假期別忘了和家人朋友一起來參加活動。（台北市立動物園提供）

中秋節是和家人團聚的重要日子，動物園今年提前於星期六(15日)下午4點到晚上9點舉辦中秋節活動，讓民眾發揮創意，雕刻各式各樣的柚子燈，從民眾的作品也可以看出每年流行的趨勢，動物系列和寶可夢系列近年最受歡迎。中秋節也是敦親睦鄰的好時節，9月15日下午4點起，歡迎文山區的居民憑身分證共可6位朋友免票入園，而全國的民眾，只要打扮成中秋節相關意象角色，同樣可以免費入園；動物園今年特別籌畫野餐休閒區，歡迎大家攜帶野餐墊來動物園親子同樂、賞月。

想參與「柚燈大賞」雕刻柚子的民眾，動物園準備柚子燈製作示範影片。（台北市立動物園提供）

想參與「柚燈大賞」雕刻柚子的民眾，動物園準備柚子燈製作示範影片，挑選適合的柚子形狀相當重要，約一個鐘頭左右就能完成1件作品，柚燈大賞參加方式詳見台北動物園機關網。

動物園今年特別籌畫野餐休閒區，歡迎大家攜帶野餐墊來動物園親子同樂、賞月。（台北市立動物園提供）

活動時間:2018年9月15日(星期六)

活動地點: 台北市立動物園大門廣場

活動項目:

(一)【月光散步】16:00-21:00部分園區延長開放(大門廣場)

(二)【柚燈大賞】16:00-20:00刻柚燈活動(大門廣場)

(三)【親子同樂】16:00-20:00大門廣場駐站園遊會(大門廣場)

(四)【中秋團圓】18:00-20:00大門舞台中秋晚會(大門廣場)

(五)【Keeper’s Talk】14:00-14:15小貓熊大揭密(溫帶動物區小貓熊店旁)

(六)【Keeper’s Talk】19:00-19:15嫦「蛾」奔月(晴天：昆蟲館外廣場；雨天：教育中心大廳)

夜間開放區域:台灣動物區、兒童動物區、無尾熊2館、教育中心、大貓熊館(至18:10)。

(中時電子報)