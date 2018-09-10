阿里巴巴：馬雲2019年9月10日交棒

2018年09月10日 09:59 旺報 陳君碩

阿里巴巴集團控股有限公司10日宣佈，一年後的今天，也就是2019年9月10日，現任阿里巴巴集團首席執行官張勇，將接替馬雲擔任董事局主席一職。未來一年，馬雲會繼續擔任董事局主席，並全面配合張勇，為他和阿里巴巴完成過渡做好準備。

馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直至其董事任期於2020年阿里巴巴集團年度股東大會召開前届滿為止。

馬雲還將繼續擔任阿里巴巴合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。阿里巴巴合夥目前由36位合夥人組成，均為阿里巴巴集團及關聯企業的核心管理人員。根據阿里巴巴集團公司章程，阿里巴巴合夥有權提名阿里巴巴集團董事會多數董事。

馬雲並向阿里巴巴的客戶、員工和股東發出公開信。

以下為馬雲致員工信的全文：

教師節快樂！：）(大陸教師節為9月10日)

各位阿里巴巴的客戶、阿里人、阿里巴巴的股東們：

今天是阿里巴巴19周年。我懷著激動的心情向大家宣佈：經董事會批准，一年後的今天，也就是2019年9月10日，阿里巴巴20周年，我將不再擔任阿里巴巴集團董事局主席，現任阿里巴巴集團CEO張勇（逍遙子）將接任董事局主席一職。我從今日起會全面配合張勇，為我們的組織過渡做好準備。在2019年9月10日之後，我將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。

這是我深思熟慮、認真準備了10年的計劃，今天得以實現，要感謝阿里巴巴合夥人的認同，感謝阿里巴巴董事局的批准，也要感謝所有阿里巴巴的同事們以及他們的家人，正因為過去19年大家對我的信任、支持和共同努力，讓我們有足够的自信和能力迎接這一天。這標誌著阿里巴巴完成了從依靠個人特質變成依靠組織機制、依靠人才文化的企業制度升級。

1999年，和大家一起創辦阿里巴巴的時候，我們矢志建立一家讓中國和世界驕傲的公司，讓公司能够持久發展102年。我們知道誰都不可能陪伴公司102年，公司持久發展靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才梯隊，公司不可能只靠幾個創始人，更何况我深知從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的CEO和董事長工作。10年前我們就問自己這個問題，如何保證馬雲離開公司以後，阿里巴巴依然健康發展？我們相信只有建立一套制度，形成一套獨特的文化，培養和鍛煉出一大批人才的接班人體系，才能解開企業傳承發展的難題。為此，這十年來，我們從未停止過努力和實踐。

我受的教育讓我成為一名教師，能够走到今天我非常幸運。為公司未來負責也為自己負責，應該讓公司裏更年輕、更有能力和才華的人來擔任領導工作，繼續傳承｢讓天下沒有難做的生意｣這個偉大的使命。我們幫助全世界的中小企業、年輕人、婦女發展的使命和願景讓我們激動不已，這是我們的初心，也是我們的福報和責任，真正相信並實現這樣的使命就需要更多馬雲、數代阿里人去為之奮鬥。

今天的阿里巴巴最了不起的不是它的業務、規模和已經取得的成績，最了不起的是我們已經變成了一家真正使命願景驅動的企業。我們創建的新型合夥人機制，我們獨特的文化和良將如潮的人才梯隊，為公司傳承打下堅實的制度基礎。事實上，自2013年我交棒CEO開始，我們已經靠這樣的機制順利運轉了5年。

我們創建的合夥人機制創造性地解决了規模公司的創新力問題、領導人傳承問題、未來擔當力問題和文化傳承問題。這幾年來，我們不斷研究和完善我們的制度和人才文化體系，單純靠人或制度都不能解决問題，只有制度和人、文化完美結合在一起，才能讓公司健康持久發展。我深信，今天阿里巴巴合夥人制度和阿里巴巴所捍衛的文化，假以時日，將會越來越贏得客戶、員工和股東的支持和擁護。

1999年創始之日起，我們就提出未來的阿里巴巴必須要有｢良將如潮｣的人才團隊和迭代發展的接班人體系。經過19年的努力，今天的阿里巴巴無論是人才的質量和數量都堪稱世界一流。作為教師出身的我，看到我們今天的團隊、領導群體、以使命價值觀驅動的獨特文化，以及不斷涌現出的一大批以張勇為代表的杰出商業領袖和專業人才，我深感自豪！

張勇加入阿里巴巴已經十一年，自擔任阿里巴巴集團CEO以來，展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續13季度實現阿里巴巴業績健康持續增長。他具有超級計算機般的邏輯和思考能力，堅信使命願景，勇於擔當，全情投入，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態。他被評為中國2018年最佳CEO排名第一，這份榮譽當之無愧！他和他的團隊已經贏得了客戶、員工和股東們的信任和支持。阿里巴巴的接力火炬交給他和他領導的團隊，我認為這是我現在最應該做的最正確决定。這幾年我和張勇的合作配合經歷，讓我對他和他領導的新一代阿里巴巴領導團隊充滿信心！

關於我自己未來的發展，我還有很多美好的夢想。大家知道我是閑不住的人，除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制做努力和貢獻外，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。再說了，世界那麽大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？！我可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。

馬雲

2018年9月10日

(旺報 )