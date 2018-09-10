《環球時報》社論再發武統威脅

2018年09月10日 10:32 旺報 林永富

美國7日宣布召回其駐多明尼加共和國、薩爾瓦多和巴拿馬的最高使節，這3個國家分別在過去一年多先後與台灣斷交，改與中國大陸建交，大陸鷹派媒體《環球時報》今天以社論〈美召回三使節，台灣應高興還是恐懼〉為題，再次發出武統威脅論，指出一旦台灣問題逐漸變成中美關係無法克服的破壞性因素，迫使中國大陸付出比當前高得多的成本，那麼大陸採取包括武力手段堅決拔掉這顆釘子就成為必然的邏輯。

社論中說，如果美方全面升級對海峽兩岸圍繞一中鬥爭的介入，無疑將使台海問題更具爆炸性。如果大陸從週邊懲罰台獨活動受美方嚴重阻撓，大陸就只能在台海地區從正面向台獨施壓，這個過程伴隨著軍事元素突出出來將不可避免。

文章表示，台灣問題對中國大陸形成長期消耗，大陸迄今以和平方式開展應對。大陸甚至通過各種惠及台灣民眾的政策來穩定台海局勢、拉近兩岸關係。但這些需要一個前提，那就是台獨問題是逐漸化解的，這樣的長期消耗所導致的成本要小於通過斷然方式解決台灣問題的成本。

文章警告說，當華盛頓已將中國視為戰略對手，並且對打台灣這張牌越來越熱衷的時候，台灣社會可要當心了。如果台當局以為這是它的重大利多，採取全力迎合美國這一戰略的路線，那麼他們有可能正在啟動台海問題徹底攤牌的倒計時鐘，台海將掀開完全是另一個故事的新一頁。

文章指出，台灣當局必須面對一個最基本的現實，那就是中國大陸十幾億民眾絕不會接受台灣獨立出去，而且解放軍已經擁有了在美軍施壓、干擾情況下武力收復台灣的實力。這一次民進黨上台後，島內台獨勢力的許多做法正在讓大陸社會失去耐心，越來越多的人擔心台灣問題拖下去生出的種種惡果將成為大陸的不可承受之重。

文章還說，台灣當局必須在兩個方向上轉為低調，一是不再採取進一步的「去中國化」行動，不繼續挑釁大陸政治意志和廣大民意的底線。二是不試圖借助美國的支持回應大陸的反擊，不讓中美鬥爭成為台海問題新的突出戰線。

文章也指出，台灣當局必須保持清醒頭腦。美國不可能真的為台獨勢力兩肋插刀，為「保衛民主的台灣」而與作為核大國的中國在台海全面對撞。台灣排在中國對外宣布的核心利益之首，華盛頓瞭解中國的意志，知道事情最終的輕重。

(旺報 )