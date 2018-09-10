毒駕被逮！本土劇男星江俊翰警局偵訊

2018年09月10日 10:08 中時 謝明俊

萬華分局查獲藝人江俊翰涉嫌毒駕，10上午移送北檢偵辦。〔警方提供〕

警方在江俊翰所駕白色保時捷休旅車上查獲使用過的針筒。〔警方提供〕

本土劇藝人江俊翰涉嫌毒駕，１０日清晨在北市康定路被萬華分局武昌所員警查獲。(警方提供)

本名廖文豪的本土劇男藝人江俊翰，１０日清晨６時涉嫌毒駕開車行經康定路時，遭萬華分局桂林所員警發現可疑攔下盤查，警方在車內中央扶手處發現一只施打過的針筒，經員警初驗發現內有安非他命成分，江俊翰見抵賴不過，只好承認針筒是自己的，警方隨於逮捕帶回偵詢，目前已移送萬華分局偵查隊等候解送北檢。

廖文豪是從１９９８年開始出道，起先是以本名在演藝圈內接戲，隨後就改藝名為姜冠豪，戲約和主持接踵而至，直到２００８年因吸毒被捕，星路頓挫，但他事後又改藝名為江俊翰，再重新在演藝圈內爬起，接下不少本土戲約。

１０日清晨６時許，江俊翰獨自開車行經康定路時，遇見萬華分局桂林所員警路檢，江俊翰被攔下後，眼神一直躲避警方，引起員警注意，進而看到中央扶手處竟放著一支針筒，員警立刻拿出初驗包查驗針筒內含物成分，一驗之下，竟呈安非他命反應，江一度情緒激動，但面對警方只好坦承針筒為其所有，警方隨將江帶回偵詢，目前人已移送萬華分局偵查隊，等候移送北檢偵辦。

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(中時 )