對比日人踹銅像 邱議瑩「屏東無影腳」贏了！

名嘴謝寒冰將日人踹銅像照片對比邱議瑩的「屏東無影腳」。(組圖/資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
2013年4月19日民進黨立委邱議瑩曾踹破前法務部長曾勇夫的辦公室大門。（本報系資料照/劉宗龍攝）
遭邱議瑩踹破的木門。（資料照，劉宗龍攝）

台南市慰安婦人權平等促進會上月在國民黨台南市黨部旁豎立慰安慰銅像，日本抗議團體代表藤井實彥6日至台南時遭監視器拍下用腳狠踢慰安婦銅像。名嘴謝寒冰在臉書將藤井實彥與邱議瑩的照片對比，同樣都是出腳狠踹，不過邱議瑩的「屏東無影腳」曾直接踹破前法務部長曾勇夫的辦公室大門，似乎狠勁又略勝一籌。

日本抗議團體代表藤井實彥遭監視器拍下用腳狠踢慰安婦銅像。(圖/翻攝自謝龍介臉書)

台南市議員謝龍介表示，將前往日本台灣交流協會要求協會及藤井道歉，同時要求駐日代表謝長廷向日本首相表達嚴正抗議。謝寒冰在臉書指出，「日本交流協會代表沼田幹夫這種俗辣，一定不肯面對群眾誠懇道歉，那應該怎麼辦呢？建議情商友黨屏東無影腳邱議瑩拔刀相助，要是日本人不敢出來，就踹破他家大門以示懲戒！相信最維護女權與人權的邱大委員，絕對不會婉拒的啦！」

2013年4月19日，民進黨立委不滿前總統陳水扁被移送台中監獄附設培德醫院專區接續治療，前往法務部抗議，邱議瑩更直接用「無影腳」踹破法務部長曾勇夫的辦公室大門，遭網友怒斥是「暴力始祖」。

謝寒冰在臉書砲轟「光從這種只有小屁孩才會作出的幼稚行為，就知道這些日本右翼團體全是一群腦震盪的豬…」，有網友回應「或許邱女士的無影腳就是跟人家學的呢」；也有人說「邱女士在國人面前是無影腳、在日本大人面前肯定就變無力腳了」。

(中時電子報)

文章來源：謝寒冰臉書

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