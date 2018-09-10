領取北京首批居住證 台青：很高興成為新北京人

北京市公安局港澳台居民居住證首發式現場。（人民網）

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大陸開放港澳台民眾申請居住證，目前已有上萬名台灣人申辦。中共黨媒《人民日報》海外版報導稱，北京市公安局日前舉行港澳台居民居住證首發儀式，來自港澳台的3名在京青年作為代表，領取了北京市的首批港澳台居民居住證。台灣青年代表鄭博宇表示，「我很榮幸能夠成為領取北京市第一張港澳台居民居住證的台灣人。現在我只想說，拿了這證，就是新北京人，我是台灣來的北京居民。」

中共黨媒《人民日報》海外版10日報導指出，7日早上9時30分，在北京朝陽區東三環附近的呼家樓派出所舉辦北京市公安局港澳台居民居住證首發儀式。來自香港、澳門、台灣的3名在京青年作為代表，領取了北京市的首批港澳台居民居住證。

報導稱，來自澳門的林蔚妍在北京工作。不過，由於之前自己在內地只能使用回鄉證，因此曾遇過諸多不便。她說，「以前出去旅遊只能住指定的涉外酒店，買高鐵票時也要到人工視窗領取才行。我有好幾次眼睜睜地看著我乘坐的火車要開走，但我還在人工視窗前排著隊。而去年去西藏旅遊的時候，因為原有證件酒店不能讀取，無法辦理入住，我就只能慘兮兮地睡在車上。」但如今，這些問題都迎刃而解。

香港青年蔡智恒說，有了居住證後，他就可以用火車站的自助取票機取票了，大大提高了出行效率。「9月底，廣深港高鐵香港段就要通車了。我希望「十一」假期時可以坐高鐵回香港，體驗一下沿途的大好風光。」

台灣青年鄭博宇則表示，用居住證辦理信用卡一直是他掛在口頭的「第一件最想做的事」，他拿到證件後便立馬著手申請。「目前我所居住的公寓和銀行有合作專案，辦理信用卡後，銀行可以幫我一次性繳清全年房租，我再通過免息的分期付款給銀行，這樣能享受減免1200元的優惠。對我而言，這是居住證帶來的直接實惠。」

報導指出，北京市公安局人口管理和基層工作總隊副總隊長吳克勝表示，「從9月1日開通辦理業務起到9月6日，北京市已有1376人申請辦理港澳台居民居住證。」未來，北京市公安局將進一步為居住證申請、發放提供便利。比如像開通EMS速遞證件業務、網上公安受理申請等。

(中時 )

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