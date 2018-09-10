空手道路上的soulmate 「小清新」文姿云這點最吸引男友

2018年09月10日 10:15 中時電子報 李弘斌 、 陳筱琳 /專訪 /專訪

空手道，一種感覺殺氣騰騰的運動，連結文姿云和徐瑋駿的世界，不只成就了他們的愛情，也成就了彼此的美好人生。

兩人初相遇的過程，就像校園電影那樣青澀反應中帶著純真的心，文姿云回憶道：「國三就認識瑋駿了。我第一次見到他沒有特別印象，起初反而比較認識他旁邊那位學長，因為那位學長問我：『妳有沒有男朋友？』」

雖然不到一見鍾情，徐瑋駿第一眼卻也對這位學妹很有好感：「其實是我拜託好朋友幫我問她有沒有男朋友。那時應該是他們來跟著內湖高中空手道隊暑訓。」文姿云接著說：「我記得當時你在做暑假作業。」徐瑋駿再回應：「一群國中生中我看到她，心想有個學妹也是空手道隊、蠻漂亮的，有機會認識一下。」

文姿云進高中後，兩人慢慢熟識，徐瑋駿對這位「清新學妹」的感覺越來越好，他解釋：「因為她長這麼漂亮，我原本以為她就是弱弱的女生，但是沒有，她在訓練都是衝第一個、也撐到最後喔！我覺得反而是這種精神吸引我。因為我自己對訓練要求很高，但她不只外型漂亮，又具備堅持的人格特質，我就覺得她是一個很棒的女生。」

徐瑋駿還分享一個兩人之間有趣的小故事，「第一次跟她講話時，我問她：『學妹妳生日什麼時候？』她回我：『還很久。』然後就走了，我心想：『哇，這麼囂張！』日後談起這件事，她跟我說：『其實我是講929！』她生日是9月29日，可能我當時緊張聽錯，也因為這一段插曲，讓我更想認識她。』

雖然高中空手道隊教練禁止隊內戀愛，徐瑋駿高三、文姿云高二時，兩人還是鼓起勇氣正式交往，文姿云透露：「自己從小到大都在台北、空手道的環境中生活，加上高中時訓練很苦，一周七天毫無喘息，曾想透過念大學遠走高飛。那時我在台北、台中和林口三間學校之間選擇，已經上大學的瑋駿幫我分析各校優缺點，也說不管我選擇哪裡都支持我，考量了很久，最後還是捨不得他，跟他一起留在台北。」

空手道對於文姿云的意義，是有如空氣般的存在，「空手道在我的生活中，它是一個必需品，平常不會感覺到它的存在，但是沒有它不行。我覺得空手道對我來說，看似沒有很重要，但沒有它活不下去。」

在文姿云眼中，徐瑋駿是10句話有9句半離不開空手道的熱血男兒，空手道之於徐瑋駿，除了是必需品，還有更美的意義，「空手道讓我認識了這些人，幫我持續變成更好的一個人，學會謙虛、學習、共享以及將心比心。空手道教你的不是只有打打打，有時候反而是一種互相的感覺，最重要的是，空手道讓我認識文姿云，真的很難用言語形容空手道在情感上對我的意義。」

被問到還有什麼心裡話想跟對方說，文姿云還在思考時，徐瑋駿脫口而出女友想講的他都知道，展現他對文姿云了解的程度，他補充：「我想藉這個機會跟姿云講，妳真的已經很棒了，所以不要給自己太多的包袱。剛認識妳時我就跟妳講，我只希望妳開心過每一天，不管妳有沒有拿下亞運、奧運獎牌，或是有沒有贏得比賽，我都無所謂。這些都不重要，我只在乎妳能開心做喜歡做的事、過好每一天，其他的可以交給我，不必去擔心。」

交往8年培養出來的深厚感情與默契，在兩人的互動中展露無遺，空手道上兩人已經繳出成績「立業」，何時「成家」、步入人生下一階段？文姿云笑著說：「結婚是有在計畫內的，不一定是東京奧運之後，也有可能東奧之前就有好消息喔！」

(中時電子報)