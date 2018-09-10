洋腸男友不拍照有詭！台女知真相後崩潰

2018年09月10日 10:18 中時電子報 張國欽

台北市一名梁姓熟女2016年12月透過交友軟體，認識一名謊稱來自挪威的男子丹尼爾（Daniel），丹尼爾誆騙在挪威有房產，來台學中文，還在室內設計工作室兼差，兩人交往半年期間，陸續以錢包遺失等理由，向梁女借款85萬元，最後宣稱罹患腦瘤回國就醫，就此失聯，直到2個月後梁女撞見他在公園與另名女子聊天，才知受騙怒而報案。

檢警後來查出丹尼爾是伊朗籍，中文名字叫江威隆，13年前與台灣女子結婚，卻假冒單身，四處搭訕台女騙財騙色，甚至謊稱願放棄最喜愛的拍照，交換病母康復，藉此拒絕與受騙女子合照，以免留下證據。台北地檢署日前將這名愛情騙子，依詐欺罪起訴。

據《蘋果》報導，檢警調查，梁女與江男交往後，不但提供手機電話給江男使用，江男某日以心煩梁女和其他男子關係曖昧為由，不慎在公車搞丟2萬美金，導致無法繳納挪威房子貸款，成功騙梁女借給他80萬元。

去年5月間，江男宣稱罹患腦瘤，梁女又拿出5萬元讓他返國就醫，不料2個月後，梁女竟在兩人最後一次見面的北市南昌公園內，撞見他與另一名女子親密聊天，才知江男是害她人財兩失愛情騙子，憤而報警逮人。

江男行騙台女惡行經媒體披露，另有3名女子分別提告，其中一名吳姓女子指控，她也被江男以同樣手法，騙了20萬元，隨後也是人間蒸發。另一名朱姓女子，則以保單貸款10萬元，錢借給江男後人也失聯。

檢方勘驗3名受騙女子提領、借款記錄及相關監視器畫面，認定江男共騙得135萬元，分依詐欺、詐欺未遂等罪將他起訴。

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(中時電子報)