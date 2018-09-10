海綿城市對抗強降雨趨勢！中市文心路人行道「會呼吸」

2018年09月10日 10:29 中時 盧金足

文心路人行道以水泥本色灰色為主，看似和一般普通人行道一樣，不過，人行道下層卻深藏多道先進工法，並採取「透水地磚」作為人行道鋪面。（盧金足翻攝）

讓人行道「會呼吸、猶如海綿」的進工法，採「管式混凝土結構」及「排水礫石樁」，可大幅減輕排水系統負擔。（盧金足翻攝）

被視為施工難度最高、規模最大、預算最多的台中市文心路人行道路平，共施作5層工法，建設局還在既有路基層中加裝排水礫石樁，可將水注入地下水，發揮補注水源效果，打造「會呼吸」的人行道，如發生強大雨勢，海綿城市馬上發揮功效。

台中市政府建設局施工中的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，人行道拓寬就以「會呼吸」的人行道設計，讓水與空氣穿過透水鋪面，向下逕流至地下水補注，減緩熱島效應，未來各公共工程將廣泛採該創新工法，打造台中成為「海綿城市」。

建設局長黃玉霖表示，近年來瞬間強降雨機會愈來愈高，「海綿城市」代表都市對儲水、排水、過濾汙染物的能量，並兼具降溫功能，是先進都市追求的目標。

施作完工的文心路人行道，以水泥本色灰色為主，看似和一般普通人行道一樣，但人行道下層卻深藏多道先進工法，並採取「透水地磚」作為人行道鋪面。

建設局指出，文心路人行道施作共5層，當雨水經過透水地磚，流入襯墊層，鋪面下方有採用管式混凝土結構打造的乘載層，有效將人行道上的逕流水導入地表，進入清碎石層後到既有路基，建設局在既有路基層中加裝排水礫石樁，可將水注入地下水，發揮補注水源效果。

黃玉霖強調，讓人行道「會呼吸、猶如海綿」的先進工法，就是「管式混凝土結構」及「排水礫石樁」，該工法不但可大幅減輕排水系統負擔，並可藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，避免瞬間暴雨造成排流不及、回灌或淹水等情形，可有效增加人行道的承載能力，延長使用壽命。

文心路人行道拓寬，打造全線近20公里的透水鋪面，改善面積約為5.7萬平方公尺，徹底改變傳統無法有效涵養、保留水源的「濕式紙模地坪」不透水混凝土鋪面，希望透過打造人本貼心、會呼吸的透水地磚。

黃玉霖說，未來市府公共工程也會廣泛運用此工法，讓台中市強化「海綿城市」的能量。

(中時 )