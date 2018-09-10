柳營科技工業區汙水處理廠　公告招商月底截止投標

2018年09月10日 10:35 中時 莊曜聰

柳營科技工業區是全台第一個由地方政府以基金開發的工業區，總面積245公頃，位處台南市新營區東南方，距離國道3號柳營交流道約2公里路程，土地已全數銷售完成，市府經發局在7月底公告「臺南市柳營科技工業區暨環保園區環保設施用地民間自提ROT＆BOT案」，對外招商，希望能吸引民間業者投入開發。

台南市經發局指出，這次的委託標的包含原有的汙水處理廠及環保中心用地，委託廠商除負責汙水處理廠營運外，還可規畫興建附屬事業，內容涵蓋廢棄物處理設施、環保及其他相關附屬設施、環境監測及再生能源設施等，總面積約4.26公頃。

經發局表示，柳科工環保設施用地民間自提ROT、BOT案委託經營時間30年，依得標廠商提交的土地租金、固定及變動權利金等費用估算，預估可減少每年約2200萬元的公共設施支出維護費，藉由租金及權利金增加市庫收入，並希望能藉此帶入專業經營的民間優秀團隊。

投標廠商必須以環境保護工程專業營造業、廢棄物處理業及廢（汙）水處理業為主，且最近3年內有營運事實，並有興建或營運在400CMD以上容量汙水處理廠實際經驗，投標截止日期為9月28日，有意願業者可到財政部推動促參司網站、台南市府全球資訊網下載招商文件，相關諮詢可洽柳營科技工業區服務中心。

(中時 )