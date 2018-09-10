栗戰書會金正恩 轉交習近平親署函

2018年09月10日 11:43 旺報 呂佳蓉

據新華社報導，9日大陸國家主席習近平特別代表、全國人大常委會委員長栗戰書在平壤會見了北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩。會上，栗戰書轉交習近平的親署函給金正恩；金正恩則表示，當前北韓正在實施新戰略路線，集中精力發展經濟，希望學習中方的豐富經驗，進一步拓展各領域交流合作，共同推動兩國的社會主義事業發展。朝方堅持川金會共識，並為此採取了措施，希望美方採取相應行動，共同推動半島問題政治解決進程。

栗戰書首先轉達習近平對金正恩的問候並轉交親署函。習近平在親署函中指出，北韓建國70年以來，在北韓前領導人金日成與金正日，以及金正恩的堅強領導下，北韓黨與人民奮力推進社會主義建設事業，取得了不平凡的成就。當前，金正恩正帶領北韓黨和人民，全面貫徹落實新戰略路線，致力于發展經濟、改善民生，在社會主義建設各個領域不斷取得新的成就。

習近平強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。今年以來，與金正恩先後三次會晤，達成重要共識，掀開了中朝關係發展新篇章，並與願與金正恩一道，加強對中朝關係規劃指引，落實好雙方重要共識，推動中朝關係實現更大發展。

栗戰書表示，朝鮮建國70周年是朝鮮黨、國家和人民的一件大喜事，習近平總書記高度重視，並派我作為特別代表率大陸黨政代表團訪問北韓並出席慶祝活動，代表大陸黨、政府和人民向北韓黨、政府和人民表示熱烈祝賀和誠摯祝福。他並指出，一踏上北韓國土，就得到了北韓人民的熱情歡迎，親身感受到了北韓人民對大陸人民的深情厚誼。

栗戰書強調，今年對中朝關係是具有特殊重要歷史意義的一年。習近平和金正恩三次會晤，共敘中朝傳統友誼，共商發展中朝關係大計，推動和引領中朝關係邁入新的歷史階段。無論國際和地區形勢如何變化，大陸黨和政府致力於鞏固發展中朝關係的堅定立場不會變，陸人民對北韓人民的友好情誼不會變，大陸對社會主義北韓的支持不會變。此訪旨在落實習近平與金正恩達成的重要共識，加強雙方高層戰略溝通，開展各領域友好交流合作，就新形勢下進一步鞏固和發展中朝傳統友誼深入交換看法，共創中朝關係更加美好的未來。

雙方就地區和半島形勢交換意見，栗戰書説，實現半島持久和平和無核化，是大勢所趨、人心所向。中方始終堅持半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。高度評價朝方為推動半島形勢朝著和平穩定方向發展所做的積極努力，希望朝美落實川金會共識，相向而行，維護和平對話的大勢。中方願繼續同有關各方一道，為政治解決半島問題發揮建設性作用。

金正恩對習近平致親署函表示感謝，並請栗戰書轉達對習近平的問候和良好祝願。金正恩説，作為習近平的特別代表率大陸黨政代表團來訪，體現了習近平與大陸黨、政府、人民的友好情誼，給北韓的建國70周年慶祝活動增光添彩，令北韓黨、政府和人民深受感動和鼓舞。

金正恩表示，兩黨兩國老一輩領導人締造和培育的朝中傳統友誼是我們最可寶貴的財富。今年我與習近平三次會晤，親身感受到了朝中傳統友誼的寶貴和溫暖。無論國際風雲如何變幻，我和北韓黨、政府都將堅定不移地傳承並盡全力發展朝中友誼。

(旺報 )