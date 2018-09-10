旗山天后宮月老賜姻緣 女性秒殺 歡迎單身男姓報名

2018年09月10日 10:39 中時 林雅惠

奉天上聖母聖示，每年旗山天后宮都舉辦月老星君天賜良緣，未婚青年男女聯誼活動。（圖：旗山天后宮提供）

旗山天后宮舉辦月老星君天賜良緣未婚青年男女聯誼活動，每年都成功配對不少單身男女。（圖：旗山天后宮提供）

高雄市旗山老街每到假日遊客如織，擁有200年歷史的「旗山天后宮」更是必遊的景點，廟內除了供奉主神「媽祖」外，還有一尊「月老星君」同樣香火鼎盛，每天總有許多未婚青年男女及幫子女求姻緣的長輩來此參拜，祈求月老牽紅線，早日覓得好姻緣。

現代人由於工作繁忙，較少機會認識異性，導致於有晚婚甚至未婚的趨勢，旗山天后宮主任委員葉冠億表示：「奉天上聖母聖示，每年都舉辦月老星君天賜良緣，未婚青年男女聯誼活動，藉由團康趣味活動拉近彼此的距離，中午用餐時還有薩克斯風LIVE現場演奏，氣氛超浪漫，去年配對成功的有高達15對，今年已經是第四屆舉辦，希望能續創佳績，進而結成連理。」

往年由於女性比較害羞，報名總是不足額，為了鼓勵參加，今年廟方特別擲筊請示媽祖，決定男性報名費2000元，女性只要36元，消息一出，立即引來信眾與網友嘖嘖稱奇，果真今年換成女方報名秒殺，目前僅剩男性仍有名額。

今年聯誼活動將於9月23日星期天舉行，凡報名者皆可獲贈月老加持過的姻緣線及月老公仔與吊飾，保佑大家早日覓得良緣，雙棲雙飛。配對成功之女性朋友還可額外獲贈專櫃品牌項鍊一條及參加抽獎。想脫離單身的男性朋友，須趕快保握機會，勇敢踏出這一步，幸福就在不遠處。

(中時 )