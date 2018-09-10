巴基斯坦總理：中方在國人心中擁有特殊位置

2018年09月10日 11:44 旺報 呂佳蓉

當地時間9日，巴基斯坦總理伊姆蘭・汗在伊斯蘭馬巴德會見大陸國務委員兼外交部長王毅。王毅指出，中巴經濟走廊建設已對巴經濟社會發展產生良好帶動效應，下一步將進入充實拓展的新階段。中方願根據巴經濟社會發展和民眾需求，加大產業合作，增加巴就業，擴大貿易規模，致力改善民生，讓更多巴民眾從中受益。

伊姆蘭•汗請王毅轉達對大陸領導人的問候。他表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，兩國關係不僅建立在兩國政府的共同意志之上，更源於兩國人民間深厚的友好感情。中方在巴人民心中擁有特殊位置。巴新政府堅定致力於推動巴中關係進一步向前發展。巴中經濟走廊是兩國經濟合作的標誌性專案，也是共建「一帶一路」重要內容，巴方願同中方全力合作建設好這一專案。中方取得的發展成就讓人感歎和欽佩，尤其希望學習借鑒中方在脫貧、反腐方面的成就和經驗。他並期待今年11月赴華出席首屆中國國際進口博覽會並對大陸進行正式訪問。

王毅轉達大陸領導人對伊姆蘭•汗的良好祝願。王毅說，伊姆蘭•汗帶領正義運動黨贏得大選，表明巴基斯坦民眾認同你的施政理念。相信新一屆政府會團結巴基斯坦人民，實現建設新巴基斯坦的目標。

王毅表示，伊姆蘭・汗當選後強調繼續把對華關係作為巴外交政策基石，堅定推進中巴經濟走廊建設，中方對此高度讚賞。中方願同巴新政府一道，將中巴關係打造成睦鄰友好的典範、地區和平穩定的支柱和共建「一帶一路」的標杆。中方也願同巴新政府分享中國減貧、反腐以及改革開放的成功經驗。

(旺報 )