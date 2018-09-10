秋嚐「旬」味！萬里蟹禮盒優惠拚秒殺

2018年09月10日 10:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，正是品味料理好時機！按照日文的「旬」，意思是回歸到質樸追求，就能嚐到食物的美味！秋高氣爽也是萬里蟹最美味的時刻！新北市府於9月12日(三)上午11點板橋麗寶百貨2樓公益空間，舉辦萬里蟹產季起跑記者會「幸福7週年，一起來喫萬里蟹！」，現場將提供77份萬里蟹熟蟹禮盒、每盒7隻熟三點蟹只要499元開放民眾搶購，還不趕快來撿好康！！

新鮮三點蟹，肉質細緻好滋味。（新北市漁業處提供）

9月至12月是萬里蟹盛產期，新北市政府自101年起推動萬里蟹品牌，打出「在台灣就是要吃萬里蟹」名氣，今年推出「幸福7週年，一起喫萬里蟹!」號召民眾到產地喫萬里蟹，並為慶祝產季到來，特別在板橋麗寶百貨2F公益空間舉辦記者會及77份三點蟹熟蟹禮盒限量開放民眾搶購！每盒7隻熟三點蟹只要499元！於9月12日上午10時30分於板橋麗寶百貨2樓公益空間開放排隊，11時發放號碼牌，11點20分搶購領取。

新北市政府漁業處長汪昭華表示，因為萬里蟹講究生猛鮮活，整個卸貨作業非常迅速，一般民眾要買蟹吃蟹都得到產地萬里龜吼漁夫市集、野柳街邊海鮮店、石門富基魚市零售攤位或附近的餐廳，為了方便大家不用跑到產地就能嚐鮮，今年萬里蟹產季起跑記者會，特別推出產地卸貨後即刻處理的熟蟹禮盒，物超所值，歡迎大小朋友嘗美味。

(中時電子報)