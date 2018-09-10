小心！貿易戰犧牲了中國這族群的利益

大陸中產階級的數量約有1-3億，在北京當局忙著對抗貿易戰的同時，可能必須更加小心留意是否損及社會中堅分子的利益。圖為北京年輕人在天安門廣場前拿手機自拍。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國總統川普(Donald Trump)發起貿易戰，他答應幫助工人階級，將就業機會帶回美國並讓「美國再次偉大」。北京當局的做法恰恰與他相反，中國國家主席習近平利用擴大政府統治力道，加強控制經濟。但最後可能犧牲了數量高達3億的「中產階級」利益，因為貿易戰將會推動中國走回「保守」的老路。

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根據《南華早報》(South China Morning Post)評論指出，對北京而言，什麼才是抵銷美國帶來貿易戰衝擊的最好辦法？就是國家必須加速基礎建設，以及大幅增加投資的力度，站穩國內腳步才能應付外來壓力。

因此，中國「強硬派」可能會希望國家有效清理，深受中產階級歡迎的「自由主義」，以更加穩固國內政治和經濟情勢。但是這卻可能導致自1978年以來，改革開放40年的中國，再次站在選擇的十字路口。因為貿易戰迫使中國回到保守的老路，反而犧牲了中產階級的利益。

也就是說，貿易戰導致中國強硬派主張加強國家控制和社會約束。但是這樣的轉變卻可能犧牲了白領階級和中小企業家的潛在利益。例如這群人重視市場經濟，喜歡iPhone手機，是谷歌(Google)和好萊塢(Hollywood)的頭號粉絲，他們嚮往西方的生活方式。對他們而言，自由市場更接近美國的核心價值。

目前大陸中產階級的數量約有1-3億人口。但是，到了2030年，這一族群可能擴大到2/3國家人口這麼多。但在中國忙著對抗貿易戰的同時，可能必須更加小心留意是否損及社會中堅分子的利益。

(中時電子報)

文章來源：Why Beijing will sacrifice its middle class in trade war with Donald Trump

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