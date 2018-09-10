馬雲明年9月10日起退任阿里巴巴主席

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阿里巴巴集團宣布，2019年9月10日，現任阿里巴巴集團首席執行官張勇，將接替馬雲擔任董事局主席一職。未來一年，馬雲會繼續擔任董事局主席，並全面配合張勇，為他和阿里巴巴完成過渡做好準備。

馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直至其董事任期於2020年阿里巴巴集團年度股東大會召開前屆滿爲止。

馬雲還將繼續擔任阿里巴巴合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。阿里巴巴合夥目前由36位合夥人組成，均為阿里巴巴集團及關聯企業的核心管理人員。根據阿里巴巴集團公司章程，阿里巴巴合夥有權提名阿里巴巴集團董事會多數董事。

馬雲向阿里巴巴的客戶、員工和股東發出的公開信談及自己未來的發展，他稱﹕「我還有很多美好的夢想。大家知道我是閑不住的人，除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制做努力和貢獻外，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。」

他又表示，世界那麽大，趁他還年輕，很多事想試試。他可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。

曾任英文教師的馬雲早前接受美國媒體訪問時稱，他的退休是一個時代開始，而不是結束，他將會投入更多時間和金錢在教育事業上。

他指出，從微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)身上學到許多東西，永遠不可能像他一樣富有，但有一件事可以做得更好，就是早一點退休。他又稱，回去教書，相信比做阿里CEO做得更好。

(工商 )

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