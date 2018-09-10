美網》美媒：我們太對不起大坂直美

代表日本的大坂直美勇奪2018美網女單冠軍。(美聯社)

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中時電子報

美網女單決賽的結局令人作嘔，小威廉絲(Serena Williams)輸不起的惡劣行徑，讓《紐約郵報》的女作家痛斥美網太對不起奪冠的大坂直美。「現場觀眾、播報員、主辦單位都只圍著小威打轉，這是史上最沒品的一場大賽。」

大坂直美是首位摘下大滿貫金盃的日本選手，而且是在她成長的美國跟偶像小威廉絲交手，可說是夢想成真，最後卻化為惡夢一場。該文怒批「大坂直美靠自己的力量拿下了每一分，你們奪走了屬於她的時刻，美網應該對此感到羞恥！」

這不是小威第一次違規，更不是她第一次賴皮和撒潑。2009年美網，小威不滿一次邊線球的判決，爆粗口痛罵線審：「我跟上帝保證我會把他X的這顆球塞進你馬的喉嚨裡。」那次連小威的母親都對她的失態很不滿。

頒獎台上噓聲大作，小威擺出一副「我明白你們很生氣，但是忍一忍吧，讓我們樂觀一點，恭喜一下大坂直美。」觀眾於是才開始歡呼，這宛如施捨般的喝采聲簡直令人難受。

《紐約郵報》諷刺地表示，場邊播報員也是共犯，拚命為小威抱不平，卻沒看見她被大坂直美打得滿地找牙。小威口口聲聲說主審是小偷，其實她自己才是奪走大坂直美生涯最高榮譽的大盜。

隔日大會懲處出爐，小威辱罵主審罰款1萬美元，怒摔球拍罰款3000美元，教練作弊罰款4000美元，總共1.7萬美元。小威在比賽中要求主審為冤枉她而道歉，現在看起來要道歉的人應該是她才對。

(中時電子報)

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