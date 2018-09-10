嘉義》張麗善化身故事媽媽說嫦娥奔月

雲林縣長參選人張麗善、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄（右四、五）、前立委張嘉郡（左三）代表民眾服務社及國民黨20全黨代表等捐贈雲林家扶中心1700盒月餅。（許素惠攝）

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雲林縣長參選人張麗善（左二）化身故事媽媽，為小朋友說嫦娥奔月故事。（許素惠攝）
雲林縣民眾服務社、震旦集團、淨土慈善會與善心民眾等與國民黨20全黨代表捐贈1700盒月餅給雲林家扶中心。（許素惠攝）

雲林縣民眾服務社、震旦集團、淨土慈善會與善心民眾等與國民黨20全黨代表，10日上午捐贈1700盒月餅給雲林家扶中心，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄及雲林縣長參選人張麗善代表慰問受扶家庭，提前祝福大家中秋月圓人團圓，還化身故事媽媽，為小朋友講嫦娥奔月的故事。

張麗善指出，這項捐贈意義雙重，因為是向弱勢團體聲暉協會訂購，協助身心障可以自立，再將這些月餅送給弱勢家庭，愛心不斷傳播。她並為小朋友說嫦娥奔月的故事，和大家一起品嘗月餅。

雲林家扶中心副主委李萬吉代表接受，感謝大家的愛心，讓受扶家庭可以過一個溫馨的佳節。

許宇甄和前立委張嘉郡呼籲社會多支持像聲暉這樣照顧聽障者協助自立自助，更感謝雲林縣民眾服務慈善基金會訂購聲暉月餅，同時慰問雲林家扶的受助家庭，一筆花費達到多重效益。

雲林縣聲暉協進會理事長王俊飛謝謝各界的支持，強調給聲暉最佳照顧支持的方法就是多多訂購，這些鳳梨酥月餅雖沒有浮華包裝外表，確有身心障會員最實實在在的用心，希望大家多支持聲暉來訂購。

(中時 )

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