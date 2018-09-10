夜闖閨房電擊搓奶 性侵犯辯稱「還衛生紙」

2018年09月10日 11:09 中時 林偉信

因性侵案服刑出獄的江姓男子，去年闖入高雄一處民宅，見婦人在床上熟睡，他竟用電擊棒連電她2次，再跪坐在她大腿搓揉她的胸部，最高法院維持二審判決，考量江男與被害女子達成和解，並已付部分金額7萬元，依加重強制猥褻罪將他判刑3年9月確定。

40多歲的江姓男子去年5月13日早上6點多，向高雄市仁武區一處民宅的婦人借了一包衛生紙，婦人表示「用完後將衛生紙放在屋外機車上就好」，她隨即回房睡覺，不料江男假稱要歸還衛生紙，逕自推開大門侵入住宅。

江男看到婦人在床上熟睡，拿出電擊棒電她，婦人驚醒起身大聲尖叫並極力反抗，江男又電了一下，並跪坐於她大腿上撫摸她胸部，由於她不斷大聲呼救，江男於是騎車逃離場，警方據報後，循線逮獲江男。

江男否認犯行，辯稱因婦人家門未鎖才會進入，他是為了要歸還衛生紙，但她醒來嚇到一直喊救命，他一時害怕，才會跪坐在婦人大腿上，並拿出電擊棒電擊女予以制止，過程中可能不小心碰觸到胸部。

一審將江男判刑4年6月，二審認為江男曾犯妨害性自主案件被判7年半徒刑，出獄後又用強制手段對婦女猥褻行為，但考量他在二審期間認罪，與婦人達成和解，並已付其中7萬元，犯後態度已有改變，改判刑3年9月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )