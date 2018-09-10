與「熊寶」尬人氣！行政執行署吉祥物「拍寶」周三首登場

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繼台北市政府吉祥物「熊讚」後，法務部行政執行署為了傳遞親民形象，也推出專屬吉祥物「拍寶」，將與「熊讚」別矛頭，尬人氣！

行政執行署定於周三(12日)下午2時30分在法務部前廣場舉辦「行政執行機關吉祥物發表暨北區分署聯合拍賣會」的活動，屆時「拍寶」將首次登場亮相，將以可愛的外型及充滿親和力的形象，拉近行政執行機關與民眾間的距離。屆時執行署也會貼心安排臉書直播拍賣活動以及「拍寶」可愛模樣。

在宜蘭地檢署檢察長任內，創全國檢察機關風氣之先，開闢臉書facebook粉絲專頁，並且自製反賄選動畫，被稱為「點子王」的呂文忠，擔任行政執行署署長後，有感於民眾多對行政執行機關認知有限，甚至因不瞭解行政執行署業務，而在網路上流傳錯誤訊息，為了推廣行政執行署正面積極、溫馨親民的形象，並將正確資訊傳遞給民眾，催生出吉祥物「拍寶」。

行政執行署12日將結合北區4個分署，在法務部前廣場進行聯合拍賣活動，現場拍賣項目五花八門，包括古箏、賓士車、多段變速腳踏車、玉石、水晶龍龜、LV手提肩背兩用包、Canon相機機身及鏡頭、金龍牡丹高粱酒、太陽眼鏡、名牌運動服飾、翡翠戒指等。

活動當天也會邀請喜憨兒社會福利基金會、華山社會福利基金會、北市失親兒福利基金會、育成社會福利基金會等團體到場進行月餅、各式乾果、糕點、服飾及配件等愛心義賣活動，希望民眾屆時到場發揮愛心。

此外，執行署提醒有意購買的民眾，要把握時間搶購好康外，除可使用現金、信用卡外，也開放使用行動支付Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Taiwan Pay等。

(中時 )

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