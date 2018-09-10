板橋金瓜石直達車 1280月票搭7天就回本

2018年09月10日 11:10 中時 葉德正

新北快速公車965「板橋－金瓜石」10日開通，新北市議員李余典（左起）瑞芳區長陳奇正、新北市府事長李四川、交通局長王聲威、新北市議員蔡淑君與台北客運董事長李博文試乘，開心自拍。（葉德正攝）

到瑞芳只要60分鐘！新北快速公車965「板橋－金瓜石」10日開通，是第一條板橋與瑞芳雙邊對開快速公車，瑞芳到台北只要60分鐘，到板橋也只要80分鐘，單程六段票90元，來回180元，可使用雙北1280吃到飽月票，台北客運也推出180元的一日券，10日全線免費，10到11日搭乘該路線，還可參加抽獎。

交通局長王聲威表示，以往民眾從板橋到九份地區需先到台北市東區捷運忠孝復興站搭國道客運、或搭乘台鐵至瑞芳車站轉乘公車才能抵達，時間約2小時，開通965路「板橋－金瓜石」快速公車後，由板橋府中捷運站發車，行經縣民大道、華翠大橋、北市艋舺大道、中華路、市民大道、國道1號、台62快速道路抵達瑞芳、九份、金瓜石，每趟可節省約30到40分鐘，從板橋、西門町等地區直接搭車，更快到達九份觀光景點。

台北客運董事長李博文說，這是第一條瑞芳、板橋對開的快速公車，不僅是觀光公車，更能通勤，板橋區及台北市境往返瑞芳區單程6段票90元，來回180元，使用雙北1280月票7天就能回本，為了服務觀光客，在7-11ibon也有販售1日票180元任民眾坐到飽。

李博文也說，因路線行經國道與九份山區道路，使用的是大馬力公車更安全，另還備有行李箱，服務更多旅客。

台北客運說，這次開通的路線，車外LED有「中、英、日、韓」顯示，路線開通起2天期間，搭乘965公車可參加抽獎活動，獎項有板橋凱撒大飯店住宿券、雙人美饌劵，台北趣淘漫旅探索住宿券、台北天成大飯店漢堡套餐兌換券及其他儲值金之電子票證、965線一日券等。

搭車的民眾也可索取當地店家如九份林銀杏、一口酥、九份魔術館、泥人吳鬼臉館等共17家店家折價券。

(中時 )