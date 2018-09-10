嗜吃炸雞 17歲小鮮肉胸部有激凸

中國醫藥大學兒童醫院整型外科醫師陳信翰指出男性女乳症患者有多數是長了乳腺組織（右）。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
小明就醫前有C罩杯（上），經透過切除抽脂加黏膠才剷平C罩杯的山陵（下）。（馮惠宜攝）

飲食西化，讓台灣少年身陷激凸風暴。一名17歲少年因為隆起的胸部不敢上體育課，讓家長相當困擾，就醫醫師觸診就在乳暈下摸到男姓不該有的乳腺組織，經觀察3年後透過切除抽脂加黏膠才剷平C罩杯的山陵。醫師指西化飲食會刺激雌激素異常，甚至讓男童長出乳腺組織，近十年來類似病例激增。

中國醫藥大學兒童醫院整型外科醫師陳信翰指出，近年門診有許多少年因男性女乳症困擾，不是不敢穿T恤，就是拒絕上體育課，也有人是不斷上健身房仍減不下來，甚至出現社交恐懼，到醫院求診發現他們不只是胸部有肉，是已長出女孩才會有的乳腺組織。

陳信翰說，這個現象和兒童肥胖比例近年爆增有關，飲食西化及環境荷爾蒙影響有關，尤其是雞肉等肉品其飼養過程添加了荷爾蒙，而男童在青少年期女性荷爾蒙、雌激素會刺激男性乳腺發育。

他提醒家長，這類年輕型的男性女乳症患者其實在小學時就可看出端倪，提早發現可以透過飲食、生活習慣改變來改善，但一旦到了20歲就只能透過手術改善。切除乳腺或乳管的增生，配合抽脂，如有皮膚鬆弛問題，還需要合併切除一部分皮膚組織才能讓胸部平坦。

(中時 )

板橋金瓜石直達車 1280月票搭7天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。