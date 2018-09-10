嗜吃炸雞 17歲小鮮肉胸部有激凸

2018年09月10日 11:11 中時 馮惠宜

小明就醫前有C罩杯（上），經透過切除抽脂加黏膠才剷平C罩杯的山陵（下）。（馮惠宜攝）

飲食西化，讓台灣少年身陷激凸風暴。一名17歲少年因為隆起的胸部不敢上體育課，讓家長相當困擾，就醫醫師觸診就在乳暈下摸到男姓不該有的乳腺組織，經觀察3年後透過切除抽脂加黏膠才剷平C罩杯的山陵。醫師指西化飲食會刺激雌激素異常，甚至讓男童長出乳腺組織，近十年來類似病例激增。

中國醫藥大學兒童醫院整型外科醫師陳信翰指出，近年門診有許多少年因男性女乳症困擾，不是不敢穿T恤，就是拒絕上體育課，也有人是不斷上健身房仍減不下來，甚至出現社交恐懼，到醫院求診發現他們不只是胸部有肉，是已長出女孩才會有的乳腺組織。

陳信翰說，這個現象和兒童肥胖比例近年爆增有關，飲食西化及環境荷爾蒙影響有關，尤其是雞肉等肉品其飼養過程添加了荷爾蒙，而男童在青少年期女性荷爾蒙、雌激素會刺激男性乳腺發育。

他提醒家長，這類年輕型的男性女乳症患者其實在小學時就可看出端倪，提早發現可以透過飲食、生活習慣改變來改善，但一旦到了20歲就只能透過手術改善。切除乳腺或乳管的增生，配合抽脂，如有皮膚鬆弛問題，還需要合併切除一部分皮膚組織才能讓胸部平坦。

(中時 )