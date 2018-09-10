美網》揮別傷勢再攀顛峰 喬柯維奇14座大賽冠軍到手

2018年09月10日 11:21 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷網球好手迪波卓，睽違多時終於再闖美網決賽，可惜無法帶走冠軍，表情相當落寞。(美聯社)

因為右手肘受傷動刀休息約一年，塞爾維亞籍前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），錯過了去年的美國網球公開賽，但是今年他傷癒復出，用手中的球拍證明自己，在今年美網男單決賽，以6：3、7：6(7：4)、6：3擊敗2009年美網男單冠軍迪波卓（Juan Martin Del Potro），收下個人生涯第14座大滿貫冠軍。

這也是喬柯維奇生涯第三度在美網封王，他追平了退役名將山普拉斯（Pete Sampras）史上第三多的大滿貫冠軍數，落後費德勒（Roger Federer）的20座、納達爾（Rafael Nadal）的17座，賽後喬帥說：「真希望山普拉斯可以來到現場，可惜沒有，他是我的偶像，皮特，我愛你。」

29歲的迪波卓，是自從2009年美網奪冠後，9年來第一次打進大滿貫男單決賽，這段期間他也陷入過受傷低潮；動過四次手腕傷勢手術，喬柯維奇說：「我深信迪波卓會再贏得美網冠軍獎盃的。」當迪波卓因為輸掉比賽，坐在休息區難過落淚時，喬帥也走過去安慰這位可敬的對手。

迪波卓說：「我當然很傷心，但我也替喬柯維奇和他的團隊開心，他值得這場勝利。」喬柯維奇補充：「當我今年稍早動手肘手術時，我能體會到迪波卓曾經歷了什麼，運動員受傷是很煎熬的日子，但你會從逆境中學習，我會在這些考驗中，展現最好的自己。」

影星傑瑞德巴特勒(中)和喬柯維奇以及親友，開心慶祝喬帥美網封王。(美聯社)

好萊塢影星傑瑞德‧巴特勒（Gerald Butler）是喬柯維奇好友，2015年喬帥美網奪冠時，兩人還拍了一段短片，高喊著：「這是斯巴達！」用巴特勒演過的電影「300壯士：斯巴達的逆襲」，來呼應自己有如電影裡斯巴達武士那樣強悍，守護住冠軍，這次美網巴特勒也坐在喬帥的親友加油區，賽後一群人開心慶祝。

(中時電子報)