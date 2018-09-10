江俊翰二度沾毒 民視：會協助他走回正途

2018年09月10日 12:10 中時 洪秀瑛

江俊翰與劇中妻子陳妍安。（取自臉書）

正演出民視八點檔《大時代》的江俊翰，今清晨6點開車行經台北市萬華區康定路，座車停靠路邊時遭警察攔檢盤查，車內搜出注射過的針筒，初篩後有安非他命成分，他當場坦承針筒為其所有，帶回派出所偵訊時，向警方坦承今早施用過安非他命，被依毒品罪移送法辦。

46歲的江俊翰藝名原為姜冠豪，曾與艾力克斯、蔣偉文組成男團「三片吐司」，11年前到朋友租屋處參加轟趴，現場被查出有搖頭丸，他當時手邊新戲全被換角，重挫演藝事業。後改藝名為江俊翰，5年前在《風水世家》演反派受矚目，未料今二度沾毒。

製作人王珮華今早表示，這段拍攝期間，沒感覺他有任何異樣，他在現場拍戲很認真，替我們打下漂亮一仗，一開始為了詮釋20多歲的角色，狂瘦8公斤，為了中年時期看起來有份量又增胖3公斤，「他在片場會拿腳本給我看，告訴我他想要怎麼安排，劇本上都會註明什麼時候講台語、什麼時候講國語（角色是上海人），看他表演很感動」。

王珮華說，有天在棚內看到他，覺得他飾演董事長的角色太瘦，便要求他增重，他回：「珮華姊，我真的可以吃了嗎？」江俊翰告訴王珮華，自己是易胖體質，一開始要瘦只能吃青菜或不吃，後來王珮華一聲令下，他開心說終於可以放心大吃，為此，劇組還重做3套西裝給他，「他讓我覺得敬業又專業，表現也很好」。

目前劇情走到江俊翰知道自己的身世，但為了後來的家庭，不能告訴初戀情人江祖平真相，他戲裡妻子陳妍安一直激怒他，他因氣急攻心，腦中淤血未好而住進醫院。製作人王珮華說，「他的線剛好走到一個波段，雖是個人行為，觀眾對他是有感情的，總是要給觀眾一個合理交代，今天會和編劇再開會討論人物的走向」。

《大時代》目前進展到第二代，飾演第一代的江俊翰，戲份沒以前吃重，目前戲有存檔，一切運作正常。江俊翰所屬的民視鳳凰藝能表示，第一時間得知消息已派人前往了解協助，江俊翰坦然承認、誠心改過，公司也會全力協助藝人度過難關，走回正途。

(中時 )